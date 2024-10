Loles López: "Estamos cambiando el sistema de la dependencia porque el antiguo era un error y un caos"

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, defiende que la Administración autonómica está "cambiando el sistema de la dependencia" porque está "convencida de que va a mejorar la gestión" frente al sistema "antiguo", que califica de "error" y "caos". "Lo que estamos cambiando es el procedimiento de gestión para que todo sea más rápido, reduciendo muchísimo los plazos desde que se solicita la depedencia hasta que se tiene la resolución con el recurso que necesita la persona", aduce.

En una entrevista con Europa Press, la consejera López reitera su "máximo respeto" a la manifestación de este sábado convocada por CCOO Andalucía bajo el lema 'La dependencia no espera', pero defiende que "voy a seguir adelante" con el cambio en el modelo de gestión --implantación de un nuevo aplicativo, la reducción de dos a una de las visitas para valoración y una única resolución--. "Estoy convencida de verdad de que va a mejorar la gestión", sostiene.

"Al PSOE le hago una propuesta: nos sentamos en la mesa y volvemos al sistema antiguo: al de los 1.200 días de espera y nadie decía nada; al de las 200.000 personas en lista de espera y nadie decía nada; al de cero euros de incremento en la ayuda a domicilio y nadie decía nada; al de los cero euros de subida en el precio por plaza y nadie decía nada. ¿De verdad quieren que volvamos a eso?, porque yo creo que eso es un error", esgrime la consejera.

Loles López defiende que se sigue valorando a nuevos usuarios y asegura que "se está trabajando con los ayuntamientos para que aceleren todo lo posible" los programas indidivuales de atención --los conocidos como PIA, documento que notifica las circunstancias del dependiente para concederle la prestación--. Al no ser un servicio que depende "exclusivamente" de la Consejería, la consejera no cierra una fecha en la que esté ya plenamente operativo el nuevo sistema de gestión, aunque afirma que "no debe tardar mucho".

En relación a los días de espera, que están de media en 609, la titular de Inclusión Social afirma que "eso no es nada nuevo aquí", en alusión a los 1.200 días que han llegado a esperar usuarios pendientes de la prestación. De hecho, revela que "cuando hemos empezado a migrar expedientes de un aplicativo informático a otro, hemos descubierto a 1.871 personas que llevaban más de 1.000 días esperando". "Se asustan porque estamos en 609, pero es que ha habido 1.871 personas que han esperado más de 1.000 días una resolución", argumenta.

Estos expedientes podrían haber sido "archivados o atendidos". "He decidido atenderlos aunque cada vez que se atiende a una persona que lleva esa cantidad de días esperando, la media sube", advierte. En cuanto a la financiación, "la otra pata de la dependencia, además de la gestión", la consejera andaluza asegura que "vamos a seguir esforzándonos por meter a personas en el sistema", pero "el Gobierno de España tiene que reaccionar". "Créame que estamos haciendo un esfuerzo presupuestario enorme, pero nosotros no podemos ir creciendo y el Gobierno adoptando medidas que merman el presupuesto", señala.

"Prorrogar los Presupuestos Generales del Estado les ha costado a los dependientes andaluces 200 millones de euros", afirma López, que sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez "nos ha generado más déficit todavía" en el sistema de la dependencia. En este punto, explica que el nivel acordado --una de las dos vías de financiación-- supuso para Andalucía 172 millones en 2023. "Pero el decreto de subida del precio por hora en la ayuda a domicilio y del precio por plaza supone para Andalucía más de 405 millones", detalla.

"¿Me ha dado más dinero el Gobierno de España? Pues no. Me ha generado más déficit. No se pueden hacer leyes sin financiación. Ese decreto no lleva financiación y nos ha generado un déficit tremendo, no a Andalucía, a todas las comunidades, aunque a Andalucía más porque es la que tiene más número de personas atendidas", sentencia la consejera. Por eso, la Junta exige que el Gobierno "ponga el mismo dinero que pone el presidente Juanma Moreno. El mismo dinero. Ni un céntimo más ni un céntimo menos", y a renglón seguido reconoce que le "arde la sangre porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está dispuesto a pactar con Andalucía como lo hace con el PNV".

"Con el PNV ha firmado pagarle el 50% de la dependencia y con los independentistas catalanes también lo ha hablado. ¿Por qué no con los andaluces? ¿Somos de segunda quizás? Yo me voy a Madrid mañana mismo si me lo dice y que me firme el mismo documento que le ha firmado al PNV. Defiendo los intereses de Andalucía por encima de los de mi partido", sentencia.