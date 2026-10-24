López advierte que CCOO vigilará los próximos presupuestos de la Junta para "evitar pérdida de derechos"

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López. - CCOO ANDALUCÍA

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha hecho un aviso directo al Gobierno andaluz "en la víspera de la semana que va a presentar los presupuestos para 2027" y ha dicho que desde el sindicato van a estar "muy vigilantes" a estas estas cuentas y al pacto con Vox para "evitar la pérdida de derechos para el conjunto de los andaluces y de las andaluzas".

Así lo ha dicho López, que ha participado este sábado en la clausura por parte de la Fundación 1 de Mayo en Córdoba del Congreso '¿Hacia dónde se dirige el Capitalismo?', con la asistencia también del secretario confederal de CCOO, Unai Sordo; Marina Borrego, secretaria general de CCOO de Córdoba; y del presidente de la Fundación 1 de Mayo, Fernando Lezcano.

Durante el encuentro se ha analizado el impacto "del capitalismo salvaje en España y el mundo", así como el impacto que también sufre Andalucía. "Una realidad marcada por los bajos salarios, la especulación del suelo y el deterioro de la sanidad, la educación y la dependencia", han señalado desde el sindicato en una nota.

Así, la líder de CCOO Andalucía ha advertido a la Junta de que van a estar "muy vigilantes a cómo se concreta en Andalucía el acuerdo que firmó con Vox, que es dañino y que va a suponer pérdida de derechos para el conjunto de los andaluces y de las andaluzas" y ha rechazado la estrategia institucional "para ocultar el impacto social del pacto"; al tiempo que ha exigido "el cese inmediato de los discursos demagógicos".

"Le mandamos otro mensaje y otro aviso al Gobierno andaluz. Vale ya de tantos aspavientos y de tantos mensajes demagógicos que solo buscan esconder su nefasta política que tanto daño hacen a los trabajadores y las trabajadoras", ha incidido la dirigente sindical.

Al respecto, López ha insistido en que no va a permitir "aunque quieran, que se acabe con la contestación social, que se acabe con las organizaciones sociales de esta tierra para esconder las actuaciones negativas y las políticas negativas que van a impactar sobre el conjunto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra".

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha añadido que es necesaria "una rectificación en las políticas del Gobierno andaluz para blindar los servicios públicos y los derechos laborales" y ha querido hace hincapié en que el sindicato seguirá "comprometido con la movilización y la vigilancia permanente frente a cualquier medida presupuestaria o empresarial que atente contra las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza".