López advierte que CCOO vigilará los próximos presupuestos de la Junta para "evitar pérdida de derechos"

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López.
La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López. - CCOO ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 24 octubre 2026 13:18
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CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha hecho un aviso directo al Gobierno andaluz "en la víspera de la semana que va a presentar los presupuestos para 2027" y ha dicho que desde el sindicato van a estar "muy vigilantes" a estas estas cuentas y al pacto con Vox para "evitar la pérdida de derechos para el conjunto de los andaluces y de las andaluzas".

Así lo ha dicho López, que ha participado este sábado en la clausura por parte de la Fundación 1 de Mayo en Córdoba del Congreso '¿Hacia dónde se dirige el Capitalismo?', con la asistencia también del secretario confederal de CCOO, Unai Sordo; Marina Borrego, secretaria general de CCOO de Córdoba; y del presidente de la Fundación 1 de Mayo, Fernando Lezcano.

Durante el encuentro se ha analizado el impacto "del capitalismo salvaje en España y el mundo", así como el impacto que también sufre Andalucía. "Una realidad marcada por los bajos salarios, la especulación del suelo y el deterioro de la sanidad, la educación y la dependencia", han señalado desde el sindicato en una nota.

Así, la líder de CCOO Andalucía ha advertido a la Junta de que van a estar "muy vigilantes a cómo se concreta en Andalucía el acuerdo que firmó con Vox, que es dañino y que va a suponer pérdida de derechos para el conjunto de los andaluces y de las andaluzas" y ha rechazado la estrategia institucional "para ocultar el impacto social del pacto"; al tiempo que ha exigido "el cese inmediato de los discursos demagógicos".

"Le mandamos otro mensaje y otro aviso al Gobierno andaluz. Vale ya de tantos aspavientos y de tantos mensajes demagógicos que solo buscan esconder su nefasta política que tanto daño hacen a los trabajadores y las trabajadoras", ha incidido la dirigente sindical.

Al respecto, López ha insistido en que no va a permitir "aunque quieran, que se acabe con la contestación social, que se acabe con las organizaciones sociales de esta tierra para esconder las actuaciones negativas y las políticas negativas que van a impactar sobre el conjunto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra".

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha añadido que es necesaria "una rectificación en las políticas del Gobierno andaluz para blindar los servicios públicos y los derechos laborales" y ha querido hace hincapié en que el sindicato seguirá "comprometido con la movilización y la vigilancia permanente frente a cualquier medida presupuestaria o empresarial que atente contra las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza".

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