Lorenzo Amor (CEOE) se muestra en contra del indulto a los políticos catalanes condenados por el procés

CÓRDOBA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, "a título personal" y tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Consejo de Ministros aprueba este martes los indultos a los políticos catalanes condenados por el procés, se ha mostrado "en contra" de los mismos, pues, según ha expresado, "estamos viendo que no hay ni reconocimiento de los errores ni tampoco hay propósito de enmienda".

Así lo ha asegurado Amor en Córdoba, donde ha participado, junto a los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Empleo, Rocío Blanco; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; y el presidente de la CEA, Javier González de Lara; entre otras autoridades, en un acto de vacunación dentro del 'Plan Sumamos. Salud+Economía', resaltando que el indulto es "una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno".

Igualmente, Amor ha aclarado que en el CEOE "no hemos debatido esto, ni creo que se vaya a debatir", aunque ha comentado que, "si en algún momento se debatiera, yo, a título personal, me mostraré en contra", al igual que hizo el pasado viernes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que también se posicionó en contra de los indultos.

"Poco más podemos decir porque a nosotros no nos corresponde esto que está en un terreno político", ha afirmado el vicepresidente de la CEOE, quien ha remarcado que "para que haya indulto, que es una prerrogativa constitucional, se tienen que dar unos reconocimientos y otros propósitos de enmienda y ni hay reconocimiento ni hay propósito de enmienda".

"CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD"

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, se ha sumado a la reflexión de Amor, agregando que "defendemos un modelo constitucional donde el cumplimiento de la legalidad y el imperio de la ley sea lo primero". "Queremos, lógicamente, que Cataluña siga prosperando y haya un proceso de normalización", ha dicho el responsable de CEA, quien ha añadido que "no vamos a entrar en discusión de si estamos o no de acuerdo en el procedimiento".

"Para nosotros lo fundamental es que los empresarios andaluces, y yo como presidente de los mismos, tampoco podemos estar a favor de dichos indultos", porque "no solo no hay arrepentimiento" ni "propósito de enmienda", sino que "incluso se ha ejercido desde el propio poder el delito de sedición, por lo tanto, no hay una serie de factores que desde el punto vista jurídico, el Tribunal Supremo ha sido muy taxativo", ha apostillado Javier González de Lara.