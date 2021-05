Luis Ángel Hierro pide "reforzar" la protección a víctimas de violencia machista y renovar el sistema productivo andaluz

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a las primarias del PSOE-A para elegir cabeza de cartel en las próximas elecciones andaluzas Luis Ángel Hierro ha abogado este domingo por "reforzar" los sistemas que se idean para la protección de las mujeres ante la amenaza de la violencia machista, así como que Andalucía cuente con "un sistema productivo del siglo XXI".

Así lo ha trasladado el precandidato en unas declaraciones remitidas a Europa Press en la que ha definido como "fatídica" la semana vivida en España en cuanto a la violencia machista, que "nos demuestra que los sistemas que se idean para la protección de las mujeres fallan, y no funcionan porque tenemos que reforzarlo", según ha argumentado.

"No podemos permitir que a una denuncia no se le dé la importancia que tiene, no podemos permitir que los recursos sean insuficientes", ha aseverado Luis Ángel Hierro, que se ha preguntado "qué pasaría si estas víctimas en vez de ser de violencia fuesen de terrorismo". "¿Qué estaríamos diciendo? ¿Cuál sería nuestro nivel de escándalo?", ha seguido preguntándose el precandidato antes de sentenciar que "una sociedad que no reacciona eficazmente por la muerte permanente de sus mujeres es una sociedad que se encuentra en una situación de subdesarrollo social".

CONFLICTO CON MARRUECOS

Por otro lado, Luis Ángel Hierro se ha referido al "problema actual en la frontera hispano marroquí", que "nace de una acción geoestratégica internacional de Marruecos", por lo que "es evidente que debe tener una respuesta europea", según ha dicho.

"La Unión Europea y España deben poner los medios para que no se ponga en peligro la vida de los migrantes", ha añadido Luis Ángel Hierro, para quien "estamos ante el mayor problema de política exterior española".

Además, ha considerado que "es una inmoralidad y una vergüenza política el comportamiento de Vox, del neofacismo, porque saben que estamos ante un problema de política internacional y lo manipulan para convertirlo en un problema de la defensa de las fronteras de España". "Es una mentira manifiesta", ha remachado antes de agregar que "la ultraderecha está generando una realidad ficticia con fines políticos, demagogia. Están haciendo lo mismo que Hitler hizo con los judíos", ha añadido.

UN NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO

Por otro lado, sobre su proyecto para el socialismo andaluz, Luis Ángel Hierro ha defendido que "debe hacer que los andaluces levanten la vista al horizonte del mañana y divisen una Andalucía con un sistema productivo del siglo XXI y un estado del bienestar sólido y eficiente, que extienda su protección al ámbito familiar como en los países más avanzados de Europa, y que esté financiado con impuestos justamente distribuidos".

"Ese sistema productivo del siglo XXI debe evitar la emigración de nuestras generaciones mejor formadas y garantizar puestos de trabajo dignos y en igualdad para los y las andaluzas, asegurando los derechos de los trabajadores frente a los desmanes de la globalización y la derecha liberal", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que dicho sistema "debe ofrecer al pequeño y mediano empresariado andaluz un modelo de cooperación económica que trace alianzas duraderas de trabajadores y empresarios para un crecimiento económico que beneficie a todos; debe promover que los/as profesionales, uno de los grandes activos del sistema productivo andaluz, dispongan de una oportunidad de desarrollar su actividad en el mundo globalizado; debe alcanzar el autoabastecimiento energético andaluz mediante energías limpias y renovables; y debe garantizar la igualdad de género y también un desarrollo territorialmente justo que siga permitiendo una distribución equitativa de la población andaluza y que garantice la supervivencia de ese activo económico y social que son nuestros pueblos", según ha concluido.