Luto oficial y minuto de silencio para este jueves por la muerte de la niña de diez años del incendio en Linares (Jaén)

LINARES (JAÉN), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha decretado para este jueves un día de luto oficial por la muerte de una niña de diez años tras el incendio ocurrido en la madrugada de este miércoles en un bloque de viviendas del barrio de Arrayanes.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo (PP), ha comparecido junto a los responsables de Policía Local y Bomberos para explicar las medidas que, por unanimidad de todos los grupos, se van a adoptar desde el Consistorio y que incluyen la suspensión para este jueves de todas aquellas actividades organizadas por el Ayuntamiento.

Además, las banderas exteriores del Ayuntamiento permanecerán a media asta y las interiores portarán el correspondiente crespón negro. También, a las 12,00 horas de este jueves, a las puertas del Ayuntamiento, se guardará un minuto de silencio en memoria de la menor fallecida y en solidaridad con las familias afectadas.

Del Olmo, que ha calificado lo ocurrido de "tragedia", ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de la menor, al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación" a las tres personas que permanecen ingresadas, como son una mujer y otras dos menores.

Desde la Policía Local, el intendente, José Pereira, ha señalado que los agentes, una vez recibido el aviso del 112, tardaron "unos tres minutos", en llegar al edificio en llamas y actuar para "hacer las labores de protección y garantizar el acceso a los bomberos y la seguridad".

Desde los bomberos de Linares, su responsable, Jesús Padilla, ha indicado que desde que tuvieron el aviso el retén de guardia compuesto por seis bomberos con un mando al frente se trasladaron al lugar y tardaron "unos nueve minutos" en llegar al lugar del incendio y ponerse con las labores de rescate.

De hecho, con el camión escala se consiguió evacuar a siete personas, entre ellas a la menor fallecida, que aunque en un primer momento estaba consciente, empeoró en el traslado al centro hospitalario.

"Es triste, pero tengo que decir que mis compañeros hicieron una actuación eficaz y muy, muy segura. Ha sido una niña, pero desgraciadamente podrían haber sido más personas", ha dicho el jefe de bomberos.

Sobre el origen del incendio, y que pudiera tratarse de un brasero, Padilla ha avanzado que tendrá que ser la Policía Judicial la que determine las causas cuando pueda acceder al interior del inmueble para llevar a cabo la inspección ocular. "Está claro que ha sido un foco de aportación de calor, que habrá que saber por qué y lo motivos", ha apuntado Padilla.

Además, ha indicado que, este tipo de incendios "con una carga de fuego relativa, lo que sí está claro es que no afecta a la estructura del edificio", aunque se hace recomendable no acceder por el momento a su interior por el humo y los gases ya que "no es saludable entrar ni estar allí".

AYUDA PSICOLÓGICA

Ha sido la propia alcaldesa la que ha indicado que el Ayuntamiento de Linares cuenta con un centro de transeúntes y con una pensión para que aquellas personas que no puedan regresar a sus casas "puedan estar durante el tiempo que sea necesario". Además, ha indicado que desde el Ayuntamiento se les está suministrando ropa o alimentos a aquellas personas damnificadas que así lo han solicitado.

Los psicólogos municipales ya están trabajando con las familias afectadas en el municipio, pero también, según la alcaldesa, a través del 112, se ha pedido a los psicólogos de Cruz Roja que se acercaran al Hospital Materno Infantil para atender a los familiares de la menor fallecida.

En la UCI del Hospital de Linares permanece ingresada una mujer, mientras que otra niña ha sido derivada al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Fueron varios vecinos los que alertaron al 112 sobre las 01,00 horas la madrugada de este miércoles por un incendio en un bloque de viviendas de tres plantas de la calle Vicente Espinel, en el barrio de Arrayanes. Los testigos alertaban de la presencia de personas atrapadas, entre ellas menores de edad. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de Linares, Policía Local y Nacional y Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en el lugar, los operativos comprobaron que se trataba de un incendio declarado en una vivienda de la primera planta y que el humo afectaba ya a todo el edificio.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía se ha indicado que alrededor de la 1,30 horas, la Policía Nacional de Linares acudió al incendio, encontrándose con "una gran aglomeración de personas en gran estado de nerviosismo en la vía pública".

Los servicios sanitarios trasladados atendieron a personas afectadas en el lugar mientras que los bomberos evacuaban a los que se encontraban en el interior de las viviendas. Tres ambulancias trasladaron hasta un total de 15 heridos al hospital entre la que se encontraba la menor fallecida.

Por parte de la jefatura de la Comisaría de Linares se habilitó un dispositivo en la entrada del Hospital debido a la gran cantidad de familiares que se encontraban a las puertas del centro.

La brigada local de Policía Científica será la encargada de llevar a cabo la correspondiente inspección ocular técnico policial en cuanto se posible acceder al inmueble para aclarar las causas y el origen del fuego.