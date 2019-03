Maeztu espera que solo haya "ruido" sobre la maternidad de mujeres inmigrantes y dice que ley ya contempla su protección

Publicado 15/03/2019 13:38:23 CET

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha llamado la atención este viernes sobre el "ruido" existente en torno a la maternidad de mujeres inmigrantes en relación a la propuesta de ley del PP de apoyo a la maternidad que incluye que las inmigrantes sin papeles embarazadas que decidan dar a su hijo en adopción no sean expulsadas del país durante el periodo de gestación y ha recordado que la ley "ya contempla" la protección en estos casos.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras firmar un convenio de colaboración con la presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (Gemme España), Rosalía Fernández Ayala, en el marco del seminario 'Hablemos de mediación. La mirada de la justicia'.

Maeztu ha deseado que este punto no sea posible e incluso ha querido entender que "tampoco lo hayan pretendido", aunque ha reprochado que "las explicaciones no aclaran mucho". "Espero que este ruido sea solo ruido". "Al principio me creí que eso no era real", ha asegurado, toda vez que ha afeado que las explicaciones siguientes sobre este tema "enredan más".

De esta manera, ha indicado que las formulaciones siguientes por parte del PP vienen a ser "justificaciones de una protección que ya contempla la Ley de Extranjería" y ha advertido que "tampoco podía entender que un partido pudiera no favorecer la integración de madre e hijo".