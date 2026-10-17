Magtel avanza en Continuum-DT, su proyecto de gemelo digital ciberseguro para infraestructuras críticas en defensa

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CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Magtel continúa avanzando en el desarrollo de Continuum-DT, un proyecto de I+D puesto en marcha en enero del presente 2026 y que tiene como objetivo diseñar "un gemelo digital ciberseguro, basado en una arquitectura Cloud Continuum (Edge-Fog-Cloud) para infraestructuras críticas de los ámbitos industrial y de defensa" y, tras los primeros seis meses de ejecución, la iniciativa ha alcanzado uno de sus principales hitos con la finalización de la fase de diseño y el inicio de las primeras tareas de implementación.

Según recoge Magtel en su web, consultada por Europa Press, el proyecto, financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) a través de la línea PID Dual y por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), se desarrollará hasta diciembre del próximo 2027 y cuenta con la participación de Magtel Operaciones y la colaboración de Aicia.

Continuum-DT persigue el desarrollo de una plataforma "capaz de crear representaciones virtuales avanzadas de infraestructuras críticas, permitiendo su simulación, monitorización y análisis en tiempo real". Esta tecnología "facilitará la toma de decisiones, la optimización operativa y el refuerzo de la seguridad en instalaciones donde la continuidad del servicio y la protección frente a amenazas son factores estratégicos".

Para ello, el proyecto "combina capacidades de computación distribuida, integración de datos procedentes de sistemas IoT y SCADA, técnicas avanzadas de ciberseguridad y modelos de gemelo digital adaptables a diferentes entornos de aplicación". Todo ello se apoya en "una arquitectura Cloud Continuum que distribuye el procesamiento entre dispositivos de borde, nodos intermedios y plataformas cloud, optimizando el uso de recursos y la capacidad de respuesta".

La planificación del proyecto se estructura en cinco grandes áreas de trabajo: vigilancia tecnológica, definición de arquitectura, desarrollo del gemelo digital, ciberseguridad y validación, y durante esta primera etapa se han alcanzado avances relevantes que establecen las bases tecnológicas del sistema, en concreto, "la finalización del diseño de la arquitectura distribuida basada en Cloud Continuum, la conclusión del análisis de amenazas y de la definición de los mecanismos de ciberseguridad que protegerán la plataforma, la fase final del diseño de los gemelos digitales y de su modelo de federación, y el inicio de la implementación de los planificadores de cargas de trabajo que permitirán la gestión eficiente de recursos en entornos distribuidos".

Estos resultados cumplen con la hoja de ruta prevista para el primer semestre del proyecto y permiten dar paso a una nueva fase centrada en el desarrollo tecnológico de las distintas capacidades diseñadas, es decir, la próxima fase corresponde al desarrollo y validación. De esta forma, una vez completado el diseño conceptual, Continuum-DT entra ahora en la etapa de implementación de la arquitectura, los modelos de gemelo digital y los mecanismos de seguridad definidos. Los trabajos continuarán durante lo que resta de 2026 y buena parte de 2027, antes de abordar la fase final de validación experimental.

El proyecto "culminará con la realización de un piloto en un entorno militar relevante, donde se evaluará el comportamiento de la solución en condiciones próximas a las de operación real". Este proceso "permitirá verificar tanto las capacidades de simulación y monitorización, como la robustez de los mecanismos de ciberseguridad desarrollados, contribuyendo al avance de tecnologías estratégicas para la protección de infraestructuras críticas".