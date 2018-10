Magtel trabaja en un proyecto europeo para desarrollar un sistema inteligente de gestión y almacenamiento de energía

Publicado 13/02/2018 18:17:49 CET

CÓRDOBA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Magtel trabaja junto a dos empresas europeas, NawaTechnologies y Almatech, en un proyecto de innovación para el desarrollo de un nuevo sistema inteligente de gestión y almacenamiento de energía. El proyecto se denomina 'Dragon' (Hybrid Storage combining high power and energy densities and integration for smart grids) y cuenta con el apoyo del Programa Eurostars de la Unión Europea (UE).

En una nota, el responsable del área de Energía y Medio Ambiente de la División de 'I+D+i' de Magtel, Francisco López Banderas, ha expuesto el trabajo que la entidad realiza en este proyecto en la Jornada Digital 'Transformation of cities: creating value with novel and energy-efficient applications', organizada este martes en Madrid por la Red Europea de Cooperación para la Transición Energética Eléctrica (Tr@nsener).

Según López, el objetivo de 'Dragon' es "diseñar, desarrollar y validar un nuevo sistema inteligente de gestión y almacenamiento de energía basado en la combinación de distintos tipos y materiales de baterías: baterías estacionarias de litio y súper condensadores de carbono".

Con este proyecto se pretende producir un sistema híbrido de almacenamiento que combine baterías de gran densidad de potencia y de actuación inmediata, con baterías de gran densidad de energía.

De esta forma, se lograría un sistema "más versátil, robusto y duradero" con aplicaciones en la industria del transporte, redes inteligentes o 'smartgrids', entre otras.

En concreto, el cometido de Magtel es desarrollar un sistema inteligente y fiable que integre el módulo de almacenamiento híbrido y el sistema de generación de energía renovable que lo alimentará, y que sea capaz de gestionar toda la instalación y la energía de forma eficiente y automática.

BUENAS PRÁCTICAS

La jornada se ha celebrado en el Centro de Domótica Integral de la Universidad Politécnica de Madrid para dar a conocer buenas prácticas sobre cómo las ICTS (Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares) y las Tecnologías IoT (Internet de las Cosas) generan valor a través de la reducción del consumo de energía y la mejora de la gestión de infraestructuras en áreas urbanas.

En ella han participado destacadas empresas como Ferrovial, Gas Natural Fenosa o Viesgo, entre otras, y universidades como la de Oviedo o la propia Politécnica de Madrid.

Su desarrollo se enmarca en la Red Europea de Cooperación para la Transición Energética Eléctrica (Tr@nsener), proyecto europeo financiado por los Fondos Feder que promueve alternativas para la mejora de la eficiencia energética de las ciudades.