Maíllo acusa a Moreno de "banalizar el mal" en su acuerdo presupuestario con Vox, su "socio preferente"

El portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "banalizar el mal" en su acuerdo presupuestario con Vox, su "socio preferente", al tiempo que ha calificado la situación vivida estos días con las negociaciones entre el Gobierno andaluz y Vox como una mezcla de las series 'House of cards', 'Juego de tronos' y 'Escenas de matrimonio'.

En la sesión de control en el Pleno del Parlamento, Maíllo ha indicado a Moreno que tiene "un aliado que une su homofobia y su xenofobia con la aporofobia, que es el rechazo a la pobreza". "Decir que dar siete euros al día en el subsidio agrario hace que la gente deje de trabajar, demuestra un discurso que va entre la maldad y la ignorancia", ha defendido.

Según ha explicado, Vox representa una línea de pensamiento "entre reaccionario y autoritario expresada en el siglo XVIII con los absolutistas, en el siglo XIX con los carlistas y en el siglo XX con los franquistas". Por ello, ha pedido a Moreno que tenga "cuidado" con esa línea de pensamiento que llevó al exilio a miles de liberales.

"Tenga cuidado porque hay que aprender de la historia y ustedes están banalizando el mal por el cortoplacismo de su acción de gobierno", ha afirmado el portavoz de Adelante Andalucía, quien ha demandado al presidente de la Junta que "deje fuera" el cortoplacismo y el "regate corto".

Moreno, que no ha querido entrar en el asunto, ha lamentado que Maíllo saque en el debate esta "eterna obsesión" y ha dicho no entender que Adelante Andalucía rechace unos "grandes presupuestos" que incrementan 1.300 millones de euros las políticas sociales.

Esta referencia al acuerdo presupuestario entre el Gobierno andaluz y Vox se ha producido en el marco de una pregunta oral que Maíllo ha realizado al presidente de la Junta sobre "la Andalucía vaciada", en relación a la despoblación rural en Andalucía.

A este respecto, el dirigente de izquierdas ha indicado que Andalucía cuenta con 529 municipios con menos de 5.000 habitantes y que el 70 por ciento de los municipios de la comunidad apenas suman el 10 por ciento de la población total. En su opinión, se hace necesario abordar un "éxodo rural" y no hacerlo como en comunidades como Aragón o Castilla y León, "cuando ya están con el agua al cuello".

Así tras criticar que el consejero de Economía, Rogelio Velasco, haya planteado que "quien no tenga trabajo en su pueblo que se vaya a la Costa del Sol", Maíllo ha reclamado "políticas para mantener a los jóvenes en el campo, no cerrar escuelas, no amortizar ni un solo médico, políticas de empleo y mantenimiento del PER", entre otras cuestiones.

PLAN DE POTENCIACIÓN DEL MEDIO RURAL

Por su parte, el presidente de la Junta ha dicho que la "España vaciada" es una de las grandes preocupaciones en este país y que "por suerte" Andalucía no se encuentra en el nivel de despoblación de otras comunidades, aunque ha reconocido que hay problemas en algunas zonas de las provincias de Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla.

Tras advertir que hay en estos momentos "dos Andalucías", la rural y la urbana, y que la segunda cuenta con "más oportunidades" por tener mejor acceso a la sanidad, la educación o los servicios sociales, el jefe del Ejecutivo andaluz ha indicado que la despoblación es un "fenómeno complejo" y que su Gobierno pretende poner en marcha un plan de potenciación del medio rural, que cuente con todas las fuerzas políticas, diputaciones, ayuntamientos y Gobierno de España.

En este contexto, ha defendido la necesidad de mejorar los servicios públicos en las áreas rurales para que "no haya una Andalucía de primera y otra de segunda" y de ofrecer oportunidades económicas, "pero el Gobierno andaluz no puede ofrecer empleo, pero sí dinamizar esas zonas con planes de desarrollo turístico, planes de apoyo a la agricultura y ganadería o planes de apoyo a la industria", ha precisado.

Junto a ello, Moreno ha afirmado que su Gobierno va a contribuir a que no haya despoblación rural aumentado los fondos de la Patrica, "por primera vez en tantos años"; con la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; con apoyo a la mujer rural o manteniendo la escolarización "porque no se va a cerrar ni una línea", ha señalado el presidente de la Junta, entre otras medidas.