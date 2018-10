Maíllo defiende la confluencia con Podemos ante un PSOE-A "incapaz" de cambiar de modelo productivo

Actualizado 21/02/2018 11:37:15 CET

Cree que habrá adelanto electoral si al PSOE-A le salen las cuentas y que "quiere tapar" su alianza con Cs "con una nueva reinvención"

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha apelado este miércoles a la confluencia con Podemos Andalucía de cara a la próxima cita con las urnas ante la "incapacidad" del PSOE-A para abordar "un cambio estructural del modelo económico y social de Andalucía".

En una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Maíllo ha indicado que cuando en la pasada legislatura compartieron gobierno con el PSOE-A en la Junta, los socialistas en lugar de propiciar un cambio en el modelo productivo, "frenaban ese cambio". Por eso cree que "la etapa de esperanza en la que el PSOE-A hiciera una política de cambio y transformación ha pasado, y ahora toca pivotar un cambio".

Así las cosas, ha considerado que "se abren muchas esperanzas" en la construcción de un bloque que se sitúe como alternativa al PSOE y al PP en Andalucía, en el que "debemos aprender a no criminalizar el modelo de Unidos Podemos, que fue producto de un contexto histórico de adelanto electoral, sino a valorar lo que no nos gustó de esa experiencia y no repetirlo".

Tras defender que en Andalucía se están haciendo las cosas "bastante bien" en la construcción de esta confluencia con el partido morado, Maíllo ha explicado que esto ocurre en un escenario en el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, representa "el ala derecha del PSOE" y "disputa el voto con el PP-A, que tiene un problema porque Susana Díaz le roba votos por la derecha".

Y en ese marco, cree el líder andaluz de IU que "hay un espacio a la izquierda y de víctimas de la crisis que aunque no se sienten de izquierdas se siente identificados con un proyecto progresista" y esto conforma "un campo en el que, no solo Podemos e IU, sino mucha gente que se siente huérfana de referentes políticos, podemos construir un bloque que aspire al cambio en Andalucía".

El objetivo de IULV-CA es, en palabras de Maíllo, "articular, organizar y cohesionar a todo lo que se mueve a la izquierda del PSOE-A, mientras Podemos puede abarcar otros parámetros" y unir el capital político de cada fuerza, junto a otros perfiles que no pertenecen a ninguna organización y que legitiman este proceso, "para llegar a una confluencia electoral con la coincidencia programática que existe".

"Si vamos juntos damos una imagen muy fuerte de proyecto alternativo frente al PSOE-A", ha agregado antes de subrayar que el PP-A "no va a ser alternativa en Andalucía".

En cuanto a las inquietudes que pueda provocar en las filas de IU la confluencia con Podemos, el portavoz de la coalición de izquierdas ha asumido que es "lógico" que exista ese miedo porque "hay responsabilidad pero también hay mucha ilusión" para satisfacer el interés de la mayoría social que la demanda y, así, "apostar por un proyecto que genere ilusión".

ADELANTO, SEGÚN LOS SONDEOS

Preguntado por la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Andalucía, Antonio Maíllo ha considerado que ni la propia presidenta de la Junta sabe si se producirá o no pues "se determinará por las encuestas: si el PSOE-A ve asegurado que le puede beneficiar adelantar los comicios, lo harán".

No obstante, cree que a los socialistas ahora mismo "no les salen las cuentas" en virtud de las encuestas que manejan, al tiempo que ha considerado que ahora la alianza que han mantenido con Cs "la quieren tapar, quieren que se olvide", pues los acuerdos entre el PSOE-A y Cs "han generado daño en Andalucía".

Por eso, el líder de IULV-CA considera que el PSOE-A "quiere tapar las políticas que ha aplicado por sus acuerdos con Cs con una nueva reinvención", si bien cree que ahora mismo "no sería lógico" para su relato adelantar los comicios.