Maíllo valora la "trascendencia" del acuerdo para candidaturas unitarias al Senado el 29N negociado de forma "discreta"

La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo (c), durante una reunión de Sumar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Sumar

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reivindicado este lunes la "trascendencia" que, en su opinión, tiene el acuerdo alcanzado entre formaciones de izquierda --incluida el PSOE-- para presentar candidaturas "unitarias" al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre tras una negociación "discreta".

Así lo ha señalado el también portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que también se ha pronunciado sobre la falta de acuerdo entre los partidos que han confluido en torno al denominado 'Frente Amplio' y Podemos de cara a concurrir juntos a las referidas elecciones generales.

Antonio Maíllo ha lamentado las "malas sensaciones" que se han generado al hilo de dicha falta de acuerdos entre partidos a la izquierda del PSOE, pero ha señalado que "la vida sigue", y "la pantalla ha pasado".

El líder de IU, además, ha remarcado que en torno al Frente Amplio se han unido "15 organizaciones", y sólo "falta una", ha apostillado en alusión a Podemos sin citarlo explícitamente. Además, preguntado por la actitud que ha desarrollado el candidato de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián en este proceso, ha comentado que "es evidente que, si 15 organizaciones nos unimos en un Frente Amplio, hay una que no se une, y él, que pretendía unir a todos, se va con quien no se une --en referencia a Podemos--, pues ya está todo dicho".

También ha defendido que Ada Colau, propuesta como candidata a la Presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, fue "una magnífica alcaldesa de Barcelona" y es "una persona que legitima mucho el debate crucial que vamos a tener sobre la vivienda".

Maíllo ha reivindicado el "esfuerzo extraordinario" que, en su opinión, ha llevado a cabo IU en este proceso, "con mucha responsabilidad por hacer una negociación seria", algo que la gente "sabe", según ha añadido.

En esa línea, ha valorado el "acuerdo unitario" logrado para las candidaturas al Senado, del que ha opinado que tiene "más trascendencia de lo que parece en cuanto a impedir que haya una mayoría cualificada" de PP y Vox "en un sistema mayoritario que castiga mucho la fragmentación".

Maíllo ha subrayado que dicho acuerdo implica a "organizaciones de izquierda de todos los territorios", por lo que constituye "un espacio muy plural", y ha llamado la atención acerca de que "no había muchas expectativas" de cara a que se pudiera alcanzar ese acuerdo, "porque estaba todo muy inmaduro, sobre todo con el adelanto electoral", pero ha habido "una plataforma de la sociedad civil que ha estado trabajando con mucha discreción e inteligencia a lo largo de mucho tiempo, que planteaba una necesidad de unificar esos esfuerzos".

De esta manera, el líder de IU ha valorado "esa labor rigurosa, muy profesional, muy seria de esta plataforma de escritores, periodistas, sociólogos, profesores universitarios, del mundo sindical", con la que "se ha llegado a un acuerdo cuando menos se pensaba y de una manera bastante rigurosa".

Para Maíllo, esa "propuesta unitaria" en el ámbito de la izquierda es "un acierto", porque con ella "se da una señal de que no se da por perdida ninguna de las cámaras" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Además, ha valorado la negociación "discreta" llevada a cabo para ese acuerdo de candidaturas al Senado en comparación con la que se ha realizado para el Congreso. "Hay un elemento diferencial de presencia de agentes, no voy a decir más, pero evidencia cómo se gestionan las cosas según esté, o según quién no esté", ha comentado el líder de IU.

FRENTE AMPLIO

También ha considerado que el Frente Amplio ofreció el pasado sábado en Madrid "un pistoletazo de salida extraordinario" a su carrera hacia las urnas, porque sus candidatos estuvieron arropados por "miles de personas" en "un ambiente de disputa, de ganar la calle, de construir un éxito para la huelga general" convocada para el 11 de noviembre, y "para que el 29 de noviembre se rompan las previsiones de las encuestas" de cara a dichas elecciones generales.

Maíllo ha augurado que de cara a esos comicios "va a haber mucha movilización", y está "convencido de que la izquierda en España" puede dar "una sorpresa" el 29 de noviembre, porque aunque son "como muy quejicas, de pronto, cuando llega la hora, y si nos ponemos y salimos a la calle y votamos, somos mayoría", ha zanjado.