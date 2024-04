Margaritis Schinas no cree que la solución a la guerra de Ucracia sea una "operación bélica" de Europa en el terreno

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha manifestado este jueves que no cree que la solución a la guerra en Ucrania sea una "operación bélica" de los países europeos en el terreno.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Grupo Joly, en Sevilla, Schinas, que ha sido presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado que la Unión Europea, de manera inmediata tras la invasión rusa en Ucrania, activó una directiva de protección temporal y dio acceso inmediato e incondicional a 6 millones de refugiados ucranianos al mercado de trabajo, a los hospitales y a los colegios, en un "gesto sin precedentes" a nivel mundial. Ha añadido que, por primera vez dentro de la historia de la UE, se ha utilizado dinero del contribuyente europeo para comprar armas para un país tercero como es Ucrania.

"Estamos financiando el estado ucraniano con 2.000 millones de euros al mes. Ucrania sigue luchando en realidad porque Europa sigue pagando", ha indicado Margaritis Schinas, quien ha añadido que eso no se hace sólo por los ucranianos, sino por todos los europeos.

Según ha apuntado, "se juega no solo una guerra entre dos países, se juega una guerra entre dos sistemas, y nos interesa ganar a esta guerra". "Si no hacemos lo que hay que hacer ahora, el precio que pagaremos será mucho más elevado más adelante", ha apuntado.

Respecto hasta dónde se puede llegar en este conflicto, ha considerado que no cree que la solución sea "organizar una operación bélica donde europeos entremos en esta guerra en el terreno". "No creo que vaya a solucionar el problema y no estoy seguro que los ucranianos mismos querrían esta solución", ha indicado.

Para el vicepresidente de la Comisión Europea, "lo que necesitamos hacer es seguir apoyando a Ucrania sin fisuras; todos juntos". Ha añadido que si "las cosas van mal en Estados Unidos en el mes de noviembre (en las elecciones presidenciales), no tenemos que parar, sino que los europeos tenemos que seguir siendo los únicos en asumir este papel de defensa de nuestro modelo, que es de lo que se trata en definitiva".

Asimismo, ha indicado que comparte "plenamente" las manifestaciones del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, sobre que Europa no puede permitir una derrota en Ucrania porque el siguiente paso de Rusia nos afectaría más directamente. Ha defendido que el modelo europeo, "abierto, democrático y de libertades" es una "amenaza" para países como Rusia porque supone el "final" del régimen que hay allí instaurado.

"Hay que empezar a hacer la diferencia entre el pueblo ruso, la nación rusa, que es una nación europea, y el equipo de (Vladimir) Putin, que está hundiendo Rusia en el desastre", según Schinas, que se ha mostrado convencido de que "Rusia también un día se tendrá que gobernar democráticamente" y ese "día no está tan lejos como algunos piensan".

Al frente de Rusia, según ha señalado, hay una "banda de amiguetes de San Petersburgo que basan su alianza en intereses económicos", y "los límites de aguante de un régimen así no son indefinidos". "Rusia será un día un país democrático, estoy convencido de que así será", ha apuntado.

ELECCIONES EN EEUU

En cuanto a cuál debería ser la respuesta de Europa ante una posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre, ha indicado que hay que "mantener la calma" ante ese proceso electoral: "No nos conviene el pánico ni enfoques alarmistas ni catastróficos".

Ha señalado que no cree que una eventual victoria de Trump vaya a "debilitar a la OTAN": "Creo que no existirá Estados Unidos sin una OTAN fuerte y, por lo tanto, hay que esperar, mantener la calma, trabajar, dialogar con todos, seguir apoyando a Ucrania y tener confianza en nuestra capacidad de influir".