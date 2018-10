Marín acusa a PP-A de unirse al acuerdo de financiación por "interés electoral" para "aislar" a Cs

Actualizado 28/02/2018 13:07:17 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha acusado este miércoles al grupo parlamentario del PP-A de sumarse al acuerdo de financiación del PSOE-A, Podemos e IULV-CA por "cuestiones electoralistas" solo "porque pretendían dejar aislado a Cs", al tiempo que ha defendido que el consenso no puede ser "resignarse".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz tras asistir al acto institucional por el Día de Andalucía, Marín ha subrayado que el documento sobre financiación respaldado finalmente por los cuatro partidos "significa subirle los impuestos a los andaluces", de modo que ha garantizado que "no va a contar con Cs".

Tras haber sido Cs el único partido que no se ha sumado al acuerdo, Marín ha dicho que están acostumbrados a estar aislados, "lo hemos estuvimos cuando aplicamos el 155 en Cataluña o cuando defendimos no aumentar el cuponazo vasco". "Esto no nos crea ningún complejo, defendemos lo que tenemos que defender", ha aseverado.

En este sentido, Marín ha lamentado que "algunos actúen como una veleta" y "cambien de opinión mirando los escaños y los sillones", lo que ha contrapuesto a la actitud de Cs donde "cada vez que tomamos una decisión, lo hacemos mirando por los andaluces y no por los partidos". "Hay que ser firmes, valientes y defender en lo que uno cree", ha apostillado.

Asimismo, ha afirmado que asume el coste político que pueda tener la decisión de Cs de no respaldar el documento de financiación "pero no vamos a cambiar nuestra posición y principios porque un sondeo nos de más o menos diputados, no es serio, los andaluces están cansados de que eso suceda".

DURÁN: "MÁS PARTIDISTA QUE INSTITUCIONAL"

Respecto al discurso que ha pronunciado el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, con motivo del 28F, ha criticado que haya sido "más partidista que institucional" pues, a su juicio, "tendrá que haber lanzado un mensaje de futuro y optimismo, y no estar siempre pidiendo".

"He denotado resignación, y Cs no se resigna a que sigamos los últimos en desempleo ni queremos que se suba los impuestos a la clase media trabajadora, que ha venido soportando el peso de la crisis desde 2007", ha avisado Marín, al tiempo que ha recordado al presidente de la Cámara, tras la apelación al diálogo y acuerdo de éste durante su mensaje, que "no le oí hablar de acuerdo tras la aprobación de presupuestos en 2016 ó 2017".

Y así, ha insistido en que "pedir consenso no es resignación" y que Andalucía "se merece la oportunidad de crecer para poder aportar también al resto de comunidades, y no resignarse y ser siempre la Cenicienta de España en materia de desempleo o sanidad".

Por último, el líder andaluz del partido naranja ha valorado positivamente las encuestas conocidas este miércoles, las cuales confirman la tendencia al alza de la formación naranja. "Pero queda mucho trabajo. Las encuestas nos dan mas responsabilidad de la que teníamos porque cada vez más andaluces confían en un proyecto que viene a reformar las instituciones", ha agregado.

Además, ha incidido también en que "parece que se acerca la posibilidad de otra alternativa en Andalucía, pero vamos al trabajo diario y cuando se convoquen las elecciones, ya veremos qué pasa".