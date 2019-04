Marín acusa a PSOE-A de "no querer entenderse con nadie" e insta a Vox a no confundir las cuentas con reformar una ley

Publicado 09/04/2019 10:14:14 CET

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este martes que el PSOE-A "no se quiere entender con nadie", cuando le ha reprochado que antes de conocer el Presupuesto que está elaborando el cogobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) ya ha anunciado "una enmienda a la totalidad", a la par que avisado a Vox de que sería "un error garrafal" que confunda las cuentas con la reforma de un texto legislativo "por ideología".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha explicado que la Consejería de Hacienda trabaja en el Presupuesto del 2019 con la intención de presentarlo en el Parlamento antes de las elecciones municipales de mayo, mientras ha dicho que espera poder negociarlo con Adelante Andalucía y Vox porque el PSOE-A, ha lamentado, "ha presentado una enmienda a la totalidad sin conocerlo".

"El PSOE-A no se quiere entender con nadie, solo con el PSOE-A", ha censurado el líder andaluz de Cs, que ha advertido de que ese posicionamiento de los socialistas "dificulta que podamos plantearles algunas cuestiones". Si bien ha incidido en que sí está habiendo entendimiento en la negociación para renovar los órganos de extracción parlamentaria, Marín ha señalado que el PSOE-A "está en campaña electoral permanente, no encaja bien el resultado de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y no entiende que hay otro gobierno".

Por eso, ha pedido a la secretaria general del PSOE-A y expresidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, que, como ella le trasladaba cuando Cs estaba en la oposición, "que arrime el hombro y no ponga piedras en la rueda del carro". "Cuando lo entienda, espero que el PSOE-A sea más útil", ha remachado.

Y es que, según ha explicado Marín, el PSOE-A está intentando "bloquear" la acción del Gobierno andaluz pues "dice que no a las cuentas sin que se hayan presentado" o porque en el Parlamento "registra miles de iniciativas para intentar bloquear la gestión del PP-A y Cs".

Igualmente, ante las críticas de los socialistas al hilo de que el Gobierno andaluz haya informado de listas de esperas del anterior gobierno en sanidad y dependencia, el vicepresidente ha apuntado que "la transparencia y la claridad no debería molestar a nadie, y menos al PSOE-A". Ha explicado que analizan y evalúan la situación porque lo contrario "sería hacernos trampas en solitario" y que "si el PSOE-A se sonroja porque antes no dijo la verdad y ahora se plantea con transparencia, lo siento pero esta es la forma de actuar este gobierno".

También ha indicado que espera tener los resultados de las auditorías que ha encargado el Ejecutivo "en un par de semanas" y que su departamento está elaborando un proyecto de racionalización de los entes instrumentales de la Junta: "Todo este trabajo había que hacerlo alguna vez y ha tocado ahora tras 37 años del PSOE-A".

NEGOCIAR CON ADELANTE Y VOX

Respecto al apoyo que pueda brindar Vox al Presupuesto para el presente ejercicio, Marín ha advertido al partido de Santiago Abascal de que "no puede confundir la reforma de una ley en términos ideológicos con garantizar los servicios públicos". "Una cosa es el Presupuesto para nueve millones de andaluces y otra cosa una reforma legislativa en la línea de defender una posición ideológica", ha insistido.

Por eso, el vicepresidente confía en que cuando se presenten las cuentas autonómicas puedan abordarlas con Adelante Andalucía y con Vox o si por el cotnrario "van a condicionar garantizar y mejorar los servicios públicos a una coma, a un punto o a una 'y' en un texto legislativo" pues eso sería, a su juicio, "un error garrafal".

Igualmente, sobre la derogación de la Ley de Memoria que reclama Vox, Marín ha insistido en que Cs "no está vinculado a ningún acuerdo que haya firmado el PP-A" con esa formación política, y que si plantean una Ley de Concordia en el Parlamento, el partido naranja conocerá el texto, planteará enmiendas si lo ve oportuno, "y si no las aceptan, no apoyaremos la norma".

BAJADA LOS IMPUESTOS

En cuanto al paquete de medidas de ahorro fiscal que aprueba este martes el Consejo de Gobierno, Marín ha defendido que es una apuesta "por la igualdad" entre los ciudadanos, que supone un "avance importante" y hará a Andalucía "más competitiva", todo para que en el 2023 "Andalucía esté a la cabeza y no a la cola a la hora de que los andaluces paguen más impuestos que nadie".

Ha asegurado que esta medida supondrá creación de empleo y de riqueza pues "bajando impuestos se recauda más porque el dinero está en el bolsillo de la gente" y eso permite ingresar más en las arcas públicas por el IRPF y el IVA, según ha explicado Marín.