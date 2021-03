Marín afirma que en Andalucía "no ha acabado la corrupción" al seguir "pagando muchos millones" en defensas judiciales

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado este jueves durante una comparencia parlamentaria en comisión que "la corrupción no se ha acabado en Andalucía" al argumentar que en la actualidad "se siguen pagando muchos millones de euros por problemas de corrupción política", en referencia hay que "hay que pagar la defensa" de los ex altos cargos imputados.

En una comparecencia en comisión para dar cuenta de actuaciones previstas en regeneración y transparencia, a petición de cuatro grupos parlamentarios, Marín ha puesto sobre la mesa iniciativas del Gobierno andaluz como la creación en noviembre de 2019 de un buscador de ofertas de empleo en 64 entidades del sector público andaluz, que ha registrado 557 solicitudes; o el visor de Presupuestos "para acercar a los ciudadanos las cantidades, las partidas, qué parte de los impuestos se destinan a financiar políticas".

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo ha trasladado que, en cumplimiento de las directrices de la Ley de Transparencia, todas las consejerías cuentan con planes operativos para el periodo 2021-22, así como que la próxima semana se publicará una edición en lectura fácil de la Ley de Transparencia.

Marín ha sumado la elaboración de un Reglamento en desarrollo de la Ley de Transparencia, así como que las cifras del portal de la Junta, pese a la suspensión de los plazos administrativos entre el 14 de marzo y el 1 de junio, ha registrado un 70% más de solicitudes en 2020 en comparación con 2019 y que el Gobierno andaluz ha respondido al 92% de las solicitudes.

En la enumeración de iniciativas adoptadas por el Gobierno andaluz en transparencia y regeneración, Marín ha señalado las auditorías a 52 entes instrumentales y el traspaso al Consejo de Transparencia de las funciones de protección de datos.

Marín ha puesto el énfasis en iniciativas legislativas como la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, que ha presentado como "un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía", a lo que ha sumado la creación del Estatuto del Cargo Público para "la evaluación del desempeño de las entidades instrumentales", procedimiento que ha presentado para la consecución de "una dirección profesionalizada" con la inclusión de un concurso de méritos y de una entrevista.

El vicepresidente, que ha mencionado la Proposición de Ley para limitación de mandatos y de los aforamientos y el Código de Buenas Prácticas para "reforzar las conductas éticas de los altos cargos", ha subrayado como propósito de resumen "recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

PSOE: LÁVENSE LA BOCA ANTES DE HABLAR DOS PRESIDENTES HONORABLES

El diputado del PSOE Felipe López, quien ha trasladado a Marín que "le comprendo porque no está teniendo su mejor semana" en alusión a "los acontecimientos que vive su partido en zozobra permanente", le ha reprochado que "vengan a dar lecciones", por lo que le ha instado "a lavarse la boca antes de citar a dos presidentes honorables (Manuel Chaves y José Antonio Griñán), que no han tocado ni un euro que no les correspondiera en su nómina".

López, quien ha señalado "la responsabilidad" del vicepresidente de la Junta y consejero en Canal Sur por "haber impedido que se hable del tamayazo murciano", le ha reprochado como "responsable de la regeneración de este Gobierno de estas cosas tendría que dar cuenta", a lo que ha sumado que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de la Junta de 2019 revela la existencia de 1.300 millones de facturas sin pagar.

López que ha planteado a Marín "si van a hacer caso a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía" cuando plantea que se archiven las causas de los ERE sin intrusos, ha afirmado que "no tenemos ninguna dificultad" con la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción.

El parlamentario del PP José Ramón Carmona, quien ha aludido a "casos que nos avergonzaron, que siguen investigados", así como que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la confirmación de las penas de los expresidentes Chaves y Griñán en el caso ERE, ha subrayado que las iniciativas legislativas en que trabaja el Gobierno andaluz acaban con "una forma de gobernar que es del pasado", en referencia a la Ley contra el fraude y la corrupción, el desempeño de altos cargos o las auditorías de los entes instrumentales.

Carmona, quien ha advertido sobre el "mucho escupir para arriba", ha lamentado "el problema grave de corrupción sistémica en Andalucía", por lo que ha abogado por "luz y taquígrafos".

El diputado de CS Raúl Fernández ha reivindicado que la regeneración y la transparencia "están en nuestro ADN" y ha considerado que "vamos por la línea adecuada" al subrayar que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción "va a tener autonomía con independiente del partido que esté gobernando".

Fernández ha defendido que la eliminación de entidades del sector instrumental "se ha llevado muy bien al entrar con bisturí y no a cañonazos", por lo que ha apelado a ver "qué se puede mejorar y qué sobra".

El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada, que ha arrancado su intervención denunciando "la contratación en Veiasa de dos trabajadores, que, antes de salir la convocatoria, ya conocíamos los nombres", se ha preguntado si "esto es transparencia o regeneración", a lo que ha sumado las denuncias acumuladas por el Gobierno andaluz por los llamados contratos exprés.

Ahumada, que ha reprochado a Marín que Canal Sur "no haya avanzado como servicio publico fundamental y sí como herramienta al servicio del Gobierno", ha lamentado también "el abuso de decretos que van colando para modificar leyes", así como ha advertido de que "a mediados de marzo aún no sepamos los grupos, aun habiéndolo solicitado, cuál es la factura de la crisis del coronavirus", a lo que ha sumado el desconocimiento de los proyectos presentados para los fondos europeos.

El diputado de Vox Francisco Ocaña, único grupo no proponente de la comparencia de Marín, ha subrayado la contribución de su grupo al incorporar como un punto de su acuerdo con PP y Cs la exigencia de transparencia para la Intervención General de la Junta de Andalucía, por lo que ha considerado que "un control exhaustivo nos beneficiará a todos" y ha lamentado la escasa aplicación de la Ley 1/2014 de Publicidad Activa de las Cuentas Anuales.