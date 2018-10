Cs votará contra el acuerdo sobre financiación autonómica del "tripartito" PSOE-Podemos-IU

Actualizado 27/02/2018 12:58:37 CET

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha anunciado que su grupo parlamentario votará en contra del informe sobre financiación autonómica pactado por el "tripartido" del PSOE-A, Podemos Andalucía e IULV-CA, por contener diferencias "insalvables" con su formación política, entre las que ha rechazado que propongan "aumentar la presión fiscal".

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y unas horas antes de que el grupo de financiación someta a votación el referido documento, que será la "base" del informe final; Marín ha explicado que las diferencias son tales que no serían salvables ni presentando enmiendas al texto, de ahí que Cs vaya a votar en contra del mismo para luego presentar un voto particular cuando el documento llegue a la comisión de Hacienda.

Así las cosas, también he hecho hincapié en que el documento no aborda algunas cuestiones que para Cs son fundamentales, como la lucha contra el fraude fiscal, el coste de los servicios, la financiación local, los tributos propios o la necesidad de abordar una reforma fiscal; a la par que ha criticado la actitud del PP-A en este grupo de trabajo ya que, a través del presidente del órgano, el 'popular' Pablo Venzal, "ha obviado su responsabilidad" por no haber presentado un dictamen síntesis de las propuestas de todos los grupos.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))