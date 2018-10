La Junta pide a Marín (Cs) que "anteponga el interés de Andalucía al de Rivera" en financiación

Actualizado 27/02/2018 12:54:43 CET

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha expresado este martes la "decepción" del Ejecutivo que preside Susana Díaz por la decisión de Ciudadanos (Cs) de rechazar el documento sobre financiación autonómica acordado por PSOE-A, Podemos e IULV-CA y ha pedido al líder andaluz de Cs, Juan Marín, que "anteponga los intereses de los andaluces a los de Albert Rivera", líder nacional de la formación 'naranja'.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Blanco ha dejado claro no obstante se ha mostrado convencido de que este desmarque de Cs en la búsqueda de una voz única del Parlamento andaluz en financiación autonómica "no pone en peligro la estabilidad" del Ejecutivo que permite a la comunidad contar este año con presupuestos aprobados, pero sí ha asegurado que la formación naranja aún está "a tiempo de seguir siendo generoso" para hacer posible un acuerdo en esta materia "anteponiendo los intereses de los andaluces a los de Rivera".

Tras insistir en que las relaciones con Cs derivadas del acuerdo de investidura "no tienen por qué verse condicionadas" por su decisión de "no secundar el acuerdo general para que Andalucía cuente con una voz única y conjunta" en financiación autonómica, el portavoz de la Junta no ha ocultado su "decepción" por la actitud de Cs y ha recordado que "todavía estamos a tiempo de un acuerdo más general y amplio que incluya a PP y Cs".

"No quiero ni pensar que Cs esté pensando más en encuestas, en fotos nacionales, en su pelea con el PP y anteponiendo sus intereses como formación a los de los andaluces", ha añadido Blanco, que también ha apelado a la responsabilidad del PP-A aunque ha admitido que "no abrigamos muchas esperanzas de que se sume al acuerdo" porque actúa "como defensa central del Gobierno de Rajoy en Andalucía".

En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha insistido en que PP-A y Cs "aún están a tiempo" de reconsiderar su posición porque "no hay fecha límite" para acordar una posición común en financiación autonómica". "Si necesitan más tiempo para reflexionar sobre la necesidad de ese acuerdo, lo tendrán porque lo más importante es que tengamos voz única y fuerte. Se lo deben a los andaluces y por ellos merece que hagan un esfuerzo, están a tiempo", ha concluido.