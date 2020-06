Marín avisa a Sánchez de que "Cs no se apunta a formar parte de nada" ante unos nuevos presupuestos

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha insistido este viernes en que "cuando pase esta situación de alarma, el Gobierno central seguirá teniendo los apoyos que tenía: Unidas Podemos, PNV, Esquerra y los que votaron su investidura" al ser preguntado sobre un posible apoyo para los próximos presupuestos en España. "Apoyar medidas concretas que afectan a la gente está muy lejos de apoyar a Pedro Sánchez", ha advertido.

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Marín ha asegurado que "Ciudadanos se apunta a formar parte de nada" sino que "se apunta al diálogo y hablar de todo". En este sentido, ha recordado que la formación naranja llegó a la vida pública a "aplicar el sentido común y la responsabilidad en momentos difíciles".

"Estar siempre tomando decisiones difíciles hay gente que no lo entiende", ha advertido Marín, quien ha asegurado que, ante la pandemia del coronavirus, "se trata de preservar la vida y no mirando por el espejo retrovisor cuántos escaños nos da una decisión u otra". De esta manera, ha señalado que, en la situación actual de desescalada, Cs va hacia "el diálogo y el consenso aunque con quien tengas que hablar no compartas ideología".

No obstante, ha querido dejar claro que esto no supone que Ciudadanos apoye al Gobierno. "Pedro Sánchez poco tiene que ver con lo que Ciudadanos defiende, pero por encima de las siglas miramos por el interés de la gente", ha repetido. "Nosotros no le hemos dicho 'sí' a Pedro Sánchez, el 'sí' es era para la prórroga del estado de alarma", ha recordado, toda vez que ha insistido en que "apoyar medidas concretas que afectan a la gente está muy lejos de apoyar a Pedro Sánchez".