Marín comparte "totalmente" palabras de Arrimadas: "En ningún momento he dicho que no descarto ir a elecciones con PP-A"

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha querido dejar claro este jueves que comparte "totalmente" las manifestaciones de la presidenta nacional de su partido, Inés Arrimadas, y ha asegurado que él "en ningún momento" ha dicho que no descartaba acudir a las próximas elecciones andaluzas, previstas en el año 2022, "de la mano" del PP-A, partido con el conforman coalición en el Gobierno autonómico.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Marín se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre el hecho de que Arrimadas haya descartado este jueves que su partido concurra junto al PP a las próximas elecciones en Andalucía: "Acudir juntos a las urnas en Andalucía no es una opción que contemplemos porque somos dos partidos diferentes".

La dirigente de Cs se ha pronunciado así al hilo de que Marín abriera ayer miércoles la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente en Andalucía en los próximos comicios regionales, apuntando que son "un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción".

Marín ha expresado que le parecen "totalmente correctas" las manifestaciones de Arrimadas y que las comparte. "Yo comparto que somos dos fuerzas políticas distintas, que evidentemente queda mucho tiempo por delante, que tenemos nuestro propio proyecto en Cs para los andaluces y que conforme vaya pasando el tiempo, ya veremos qué va sucediendo. Eso es lo que ha dicho Inés, al menos lo que yo he escuchado", ha indicado Juan Marín.

Ha agregado que ayer lo que él dijo en Málaga --durante un acto con el expresidente de Cs, Albert Rivera-- es que no descartaba "ningún escenario, pero con nadie". "¿O yo dije en algún momento que hablaba de una coalición con el PP?", ha planteado el dirigente andaluz de Cs, quien ha insistido en preguntar cuándo dijo él que iban a "concurrir con el PP en las próximas elecciones".

"Yo he dicho que no descarto ninguna opción, y no hablo sólo de una posibilidad de ir a unas elecciones con una fuerza política o con otra. Estamos a dos años, no estamos en ese escenario", ha insistido.

Respecto a si se ha sentido desautorizado por las palabras de Inés Arrimadas, ha indicado que no se puede "desautorizar algo que no se ha dicho": "En absoluto, yo me siento respaldado". "Estoy para trabajar para que Arrimadas sea presidenta del Gobierno, estoy dentro de una organización y la respeto a pies juntillas", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que le han sorprendido algunos titulares de la prensa que afirmaban que él había planteado que no descartaba ir a unas elecciones en coalición con el PP-A: "Yo no dije eso en absoluto. Somos dos fuerzas distintas que hacemos un trabajo que valoran los andaluces, pero no estamos en elecciones, quedan dos años por delante, y Cs hará lo que tenga que hacer cuando lleguen las elecciones".

Además, ha indicado que, en ningún caso, es un coordinador autonómico el que decide esto, sino que se decide siempre en el seno de la Ejecutiva nacional de Cs cuando llega una convocatoria electoral.

Ha agregado que las interpretaciones que puedan hacerse desde los medios de comunicación, según las líneas editoriales, las respeta, pero no tiene por qué compartirlas: "En ningún momento he dicho ayer que no descarto ir a unas elecciones en Andalucía de la mano del PP".

