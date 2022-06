Marín confía en "dar la vuelta a los sondeos": "Me he dedicado a hacer gestión y Moreno a hacer política"

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha vuelto a confiar este miércoles en "dar la vuelta a los sondeos" que vaticinan un mal resultado para la formación liberal en las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio y ha apuntado que "me he dedicado a hacer gestión y, probablemente, Juanma --Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP a revalidar el cargo-- a hacer política, y eso en los sondeos cuenta". "No me arrepiento absolutamente de nada, de nada", ha apostillado.

En un desayuno-coloquio en el restaurante Abades Triana, en Sevilla, Marín, que ha sido presentado por la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido en que, tras el 19 de junio, "lo único que tiene que decidir el PP es si quiere gobernar con Vox o con Cs", ya que ha apuntado que Moreno "sabe que es imposible que gobierne en solitario". En esta línea de pactos post electorales, Marín ha remarcado que si el gobierno que se conforman es de PP y Vox "no van a tener mi apoyo si lo necesitan".

"Hay que decirlo claro", ha abundado el candidato de Cs, para el que las dos opciones posibles son "o un gobierno con Cs o un lío horroroso, como ya vimos el lunes en el debate". Ante un aforo eminentemente empresarial, Marín ha pedido "ayuda" para reeditar el gobierno de coalición con los populares otros cuatro años más. "Lo que funciona no hay que cambiarlo", ha sostenido, al tiempo que ha esgrimido los resultados de tres años y medio de legislatura, con trece empresas creadas al día (18.474 constituidas durante la pandemia), 28 autónomos dados de alta diariamente (576.000, por delante de Madrid y Cataluña), 39.500 plazas más de Formación Profesional, 14 proyectos declarados como y que suponen una inversión de 4.000 millones y 14.000 empleos y la simplificación administrativa que ha supuesto la eliminación de 400 normas, entre otras medidas.

Marín ha defendido que "hay que seguir así cuatro años más" y que su formación "no va a hacer disparates", así como ha parafraseado la sentencia atribuida al político Alfonso Guerra al decir que a Andalucía, después de tres años y medio de gobierno de PP y Cs, "no la conoce ni la madre que la parió". "Quieren quitarnos del tablero y no lo van a conseguir", ha sentenciado el candidato de Cs, que ha apuntado que su formación "es incómoda porque somos del perfil de centro que ahora todo el mundo quiere".

A pesar de los sondeos, Marín ha apuntado a que su "sensación" es que "se reeditará el pacto", aunque, a renglón seguido, ha reconocido que "los votantes no se equivocan, fallamos nosotros", en alusión a un futuro resultado electoral en el que se confirmen las encuestas. Por último, el candidato de Cs ha remarcado que "la corrupción ha desaparecido de Andalucía" y ha pedido "dejarnos ya de campos de experimentos. El camino está muy claro, que sigamos gobernando los mismos. Lo otro es imposible", aludiendo, además, a que "no me gusta la gente que viene a mentir a los andaluces".