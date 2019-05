Marín ve la elección de Iceta para el Senado como evidencia de "los acuerdos PSOE-Podemos-ERC"

Actualizado 09/05/2019 8:36:21 CET

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad autónoma, Juan Marín, ha considerado este miércoles que "los acuerdos entre Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el PSOE" para la investidura de Pedro Sánchez y la gobernabilidad de España "se están viendo ya" plasmados en decisiones como la propuesta para designar al socialista catalán Miquel Iceta para presidir el Senado.

En unas declaraciones a los medios en el transcurso de una visita a la Feria de Abril de Sevilla, el también consejero andaluz de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras saberse que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha elegido a Miquel Iceta para presidir el Senado, cámara en la que el PSOE ha logrado la mayoría absoluta tras las elecciones generales del pasado 28 de abril.

Tras opinar que "hay poco que ocultar para después del 26 de mayo", fecha de elecciones locales, autonómicas y europeas, Marín ha indicado que Cs aspira a "tener dos personas en la Mesa" del Congreso, y ha advertido de que "nos esperan subidas de impuestos, de hablar de la posibilidad de un referéndum en Cataluña, de romper este país" a partir de un hipotético acuerdo entre los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, para gobernar España.

"Es lo que nos tememos que vamos a tener que empezar a sufrir nuevamente tras las municipales", según ha lamentado Marín, quien, por otro lado, ha reivindicado al presidente nacional de Cs, Albert Rivera, como "líder de la oposición" en España. "Los resultados así lo han demostrado", ha agregado.

Marín espera que, en la nueva legislatura en las Cortes Generales, Cs haga "un trabajo serio como siempre hemos hecho" y "se espera de nosotros, donde seamos capaces de controlar la subida fiscal que ya anuncian Sánchez e Iglesias", a la vez que ha anunciado que su partido estará "a la altura en asuntos de Estado como un pacto por la educación" o para que la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la "decidan los jueces, y no los políticos".

LLAMAMIENTO A PSOE-A Y VOX POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, preguntado acerca de la polémica generada tras la información solicitada por Vox a la Junta sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género en la comunidad, Marín ha exclamado que "ya está bien de que el PSOE, y también Vox, estén intentando sacar rédito político en un tema que duele tanto a la sociedad".

"Si alguien tiene alguna lista, que la saque, y si no, que se calle", ha enfatizado Marín, que se ha dirigido "especialmente" al PSOE, pero "también a Vox", para pedirles a estos partidos que "no intenten sacar rédito político y ganar un puñado de votos a cambio de hablar de un tema tan sensible, y poner en discusión permanentemente a los profesionales que hoy prestan sus servicios en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género".

El consejero de Justicia ha defendido que "nadie respeta más a estos profesionales que este Gobierno" del que forma parte, por lo que "ya está bien de darle vueltas a este asunto", según ha insistido Marín, quien ha zanjado la cuestión señalando que lo que se ha hecho es dar "a todos los grupos la información que se pidió" a este respecto.

Al margen de eso, y a preguntas de los periodistas, el vicepresidente ha valorado que el pacto de gobierno entre PP-A y Cs en Andalucía "goza de muy buena salud", y se han cumplido "al 100% los compromisos" del Gobierno para sus primeros 100 días.

"Hemos hecho nuestro trabajo, y ahora toca continuarlo y seguir con el resto de medidas del acuerdo de gobierno", según ha indicado Marín, quien ha destacado además que "los ciudadanos están contentos" y "la gente ve que hay un gobierno serio, coherente, que ha venido a cambiar las cosas, a que entre aire fresco, a poner el empleo y servicios públicos por encima de cualquier otro interés partidista".

Ha apostillado que "esperamos que este trabajo nos lo permitan seguir haciendo", y no estén "bombardeando permanentemente con situaciones que nada tienen que ver con la realidad de esta comunidad autónoma", según ha concluido.