Marín: Moreno sólo ofrece "resignación" y debe aclarar si investiría un presidente de Ciudadanos

Actualizado 15/10/2018 14:18:53 CET

SEVILLA/MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha instado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, a pronunciarse sobre si, tras las próximas elecciones del 2 de diciembre, sería capaz de investir a un presidente de la Junta que sea de Cs, porque, según ha resaltado, el popular sólo puede ofrecer al conjunto de los andaluces "resignación". "La resignación no es una opción para Cs", ha añadido.

En declaraciones previas a asistir al Comité Ejecutivo de su partido en Madrid, Marín ha sido preguntado por si valoraría apoyar al PP para que este gobernara en Andalucía tras los próximos comicios. El líder andaluz del partido naranja ha respondido que es Moreno quien "se tiene que plantear si está dispuesto a votar la investidura de un presidente de Cs" ya que, según ha dicho, los sondeos dicen que Cs "es la única fuerza que sube" y que está "generando ilusión a los andaluces" que "quieren cambio".

"El PP ha llenado sus vitrinas de trofeos de consolación, ni ha sido capaz de ganar nada en 40 años pero, es más, no ha sido capaz de producir ni un sólo cambio. ¿Qué puede ofrecer Moreno al conjunto de los españoles?", se ha preguntado, al tiempo que ha respondido que lo único que puede ofrecer el PP en la comunidad andaluza es "resignación". Esa "resignación", "no es una opción para Cs" que "sale a ganar".

Por otro lado, preguntado sobre si se reafirma en que su partido no apoyará una investidura de Susana Díaz si el PSOE reúne los votos necesarios pero necesita apoyos para volver a gobernar la comunidad, Marín ha sentenciado que "no puede caber la menor duda" de que "los votos de Cs no van a servir para que Díaz y el PSOE sigan haciendo lo mismo que han hecho 40 años en Andalucía".

En este punto, ha explicado que la situación tras las últimas elecciones hace casi cuatro años, donde Cs si firmó un pacto de investidura para que Susana Díaz llegase a la presidencia, era "muy diferente" y fue "muy complicado" tomar la decisión tras tantos días de "bloqueo". Lo que el partido naranja hizo entonces fue "dar una oportunidad" con un acuerdo en el que la pata de la regeneración democrática era "fundamental". Sin embargo, el PSOE "dijo que no" a las medidas de regeneración democrática".

PSOE EL "RESPONSABLE" Y EL PP "CÓMPLICE"

Marín ha hecho referencia a las informaciones dadas a conocer este lunes por varios medios de comunicación que afirman que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) dejó casi 50 millones de euros en ayudas para formación sin justificar. Esto pone de manifiesto que el "uso fraudulento de las tarjetas de la Faffe" era sólo la "punta del iceberg de una trama de corrupción política".

A juicio de Marín, es un "comportamiento inmoral e inaceptable" el hecho de que una fuerza política concediera subvenciones "a familiar y amigos" que, en realidad, eran "para luchar contra el desempleo y la precariedad en al comunidad de Andalucía". "Ningún ciudadano entiende lo que ha venido sucediendo en Andalucía con la corrupción", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que temas como el de la Faffe es "responsable" el PSOE, pero este "ha tenido el mejor cómplice", que ha sido el PP no haciendo "nada".

Con todo, ha insistido en que "ahora es más necesario que nunca" que llegue a un cambio en Andalucía para acabar con los "chiringuitos políticos que se han montado en 40 años". De nuevo, ha recordado que el Gobierno andaluz "no ha querido luchar contra la corrupción" denegando las demandas de Cs sobre regeneración democrática pero, "lo triste" es que el PP "no ha firmado" a favor de las mismas propuestas. "Andalucía es más que el PSOE de Díaz y el PP de Moreno, quien ha estado soportando 40 años que salgan noticias como las de hoy sobre acciones que realmente nos avergüenzan", ha concluido.