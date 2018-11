Marín eliminará, en sus primeros cien días en la Junta, "todas las fundaciones fantasmas creadas por el PSOE"

Publicado 17/11/2018 14:52:42 CET

SEVILLA, 17 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS Ana Marchal) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha anunciado este sábado que, en sus primeros cien días al frente de la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, eliminará "todas las fundaciones fantasmas que el PSOE ha creado en 40 años" y destinará ese dinero a "sanidad, educación y políticas sociales" en la comunidad.

Así lo ha destacado en un acto de campaña en el Muelle de las Delicias en Sevilla, junto al Acuario, que ha comenzado a las 12,00 horas, acompañado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda.

Marín ha asegurado que "el PSOE y el PP nos han hecho perder demasiado tiempo" y, además, "haciendo exactamente lo mismo". "El PSOE ha tejido una red clientelar, chiringuitos y capitalismo de amiguetes para decirnos que no se puede hacer otra cosa", ha criticado. Frente a esto, ha garantizado que "la resignación no es una opción" para su partido, y ha adelantando que "la gente no va a ir a votar el próximo 2 de diciembre con el miedo que el PSOE quiere meterle a la gente". "Van a ir con ilusión", ha aseverado.

"Tenemos la mejor plantilla, a los mejores entrenadores y tenemos la obligación de ganar las elecciones para acabar con 40 años de monopolio del PSOE en Andalucía", ha apuntado el líder de la formación naranja en Andalucía.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))