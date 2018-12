Marín quiere un gobierno con diez consejerías y que Hacienda no la dirija el partido que presida la Junta

Publicado 28/12/2018 12:54:36 CET

Este fin de semana PP-A y Cs se cruzarán sus propuestas para la estructura del Ejecutivo

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha defendido que el futuro gobierno de coalición que conformen el PP-A y su formación política debe estar compuesto por diez consejerías --tres menos de las que tiene actualmente--, así como que la Consejería de Hacienda no la dirija el mismo partido que presida la Junta que, en virtud del acuerdo que han cerrado sendos partidos para la gobernabilidad de Andalucía, sería el PP-A.

En una entrevista con Europa Press, Marín ha explicado que este mismo fin de semana ha quedado con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, en cruzarse documentos por correo electrónico acerca de la estructura de gobierno que ambos partidos proponen, al objeto de que este asunto pueda cerrarse "en los próximos días".

Según sus estimaciones, en la segunda semana del mes de enero ya podrían tener definida la configuración del Ejecutivo andaluz. "Entre el 8 y el 12 de enero podríamos tener la posibilidad de tener una estructura definida y, a partir de ahí, poder buscar la colaboración de otras fuerzas políticas para poner en marcha ese gobierno", ha añadido el dirigente del partido naranja.

La prioridad fundamental en ese marco para Marín va a ser reducir el número de consejerías, redimensionar los cargos de libre designación y, en definitiva, hacer una reducción "importante" en las estructuras, así como poner en marcha un mecanismo "para que haya una fiscalización más correcta de todas las empresas públicas y los entes instrumentales".

PRIMERO LAS CONSEJERÍAS, LUEGO LAS PERSONAS

Así, el líder andaluz de Cs ha rechazado que se creen consejerías "a imagen y semejanza de un perfil político", toda vez que apuesta por lo contrario, "hay que tener un gobierno al que se pueda incorporar gente que pueda tener esas habilidades".

"Primero las consejerías y después las personas, si lo hacemos al revés cometemos el mismo error de 38 años en Andalucía", ha proseguido Marín, que ha criticado que el PSOE-A "creaba compromisos y luego las consejerías y eso no puede ser, esto va de qué gobierno queremos".

Para Cs, diez es el "número ideal" de consejerías que debería conformar el Gobierno andaluz si bien esto tendrá que negociarlo con el PP-A, siendo su planteamiento que contenga un presidente y una Vicepresidencia "que tenga competencias delegadas y no vacías de contenido", entre las que ha mencionado áreas como Administración Local o Presidencia, materias que le "gustan" a Cs.

Sobre la Vicepresidencia y la posibilidad de que reclame ese puesto en un Ejecutivo presidido por Moreno, Marín ha dicho que aún no ha decidido si se postulará para el mismo, que asumirá la responsabilidad que tenga que asumir como "siempre" ha hecho dentro de Cs, y que ésta "no es una decisión personal sino del partido, del grupo parlamentario de Cs Andalucía".

También cree que es clave en el futuro organigrama de la Junta la Consejería de Hacienda, un departamento que no cree que tenga gestionar el partido que tenga la Presidencia. De hecho, ha considerado que sería conveniente que no fuera así, "no por desconfianza sino porque se comparten responsabilidades muy importantes en el Gobierno".

"La Presidencia tiene un peso enorme pero Hacienda es la que finalmente gestiona los recursos para que esas políticas se puedan poner en marcha, y ahí creo que es posible que no fueran del mismo grupo parlamentario", ha agregado, antes de insistir en que todos estos asuntos deben negociarlos con el PP-A y "buscar un punto de encuentro".

Otras de las consejerías prioritarias para Cs son las que gestionen las competencias de educación, sanidad, conocimiento, universidad, empleo o políticas sociales, "que son los principales problemas que tienen los andaluces".

UN GOBIERNO DE EQUILIBRIO

"La estructura habrá que concretarla y después ver qué responsabilidades asumen una fuerza y otra, y qué objetivos nos marcamos a medio y largo plazo, y también para eso se ha creado una comisión de seguimiento, porque que el hecho de que PP-A y Cs nos fiscalicemos es lo honrado, lo honesto y lo que permitirá a los andaluces tener garantía de que las cosas se hacen bien", ha agregado.

Entretanto, Marín ha indicado que el reparto de las diez consejerías que propone Cs debería hacerse en función del peso que tengan cada unos de los departamentos, de modo que no ha descartado que en lugar de una distribución a medias podrían ser tres y siete o cuatro y seis para cada formación política.

"Si Cs lleva sanidad y educación no llevaríamos la mitad de las consejerías porque ya llevaríamos más de la mitad del trabajo del Gobierno solo con ellas", ha explicado antes de apuntar que debe crearse un gobierno "de equilibrio" entre el PP-A y Cs que, además, debería contar con los profesionales de la casa, "ahí radica el éxito de la legislatura, que contemos con los empleados públicos, porque hay una gran riqueza que tenemos que saber poner en valor".

Con todo, el líder andaluz del partido naranja ha rechazado plantear líneas rojas a la conformación del Gobierno andaluz, a la par que ha subrayado que hay que tener "altura de miras y ser generosos por ambas partes, y lo estamos siendo". "Entendemos que lo importante es poner a los andaluces en el centro de las decisiones y no sillones a cambio de votos, estoy contento", ha zanjado.