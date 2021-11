Marín se "ratifica" en audio sobre Presupuesto y señala que es semana del congreso de PP y el PSOE comparece sobre Faffe

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha manifestado este martes, tras la publicación de un audio por la Cadena Ser de una reunión del Grupo Parlamentario de Ciudadanos donde consideraba "estúpido" presentar un proyecto de Presupuesto para 2022, que "nos toca una vez más sufrir este tipo de situaciones, me ratifico en todo lo que digo, es una reunión de trabajo, planteo estrategias, todo el mundo participa y se toman decisiones".

En declaraciones a los medios antes de asistir en Sevilla a la inauguración del Salón Internacional del Caballo (Sicab), Marín ha descrito el contexto donde ha salido a la luz el audio de su intervención ante su Grupo Parlamentario, entre los que ha enumerado "el Congreso del PP en Andalucía, hoy el PSOE tenía que pronunciarse sobre la enmienda a la totalidad, y en la comisión de la Faffe tenían que comparecer dos exconsejeros para dar explicaciones del gasto del dinero de los parados andaluces con tarjetas en clubs de alterne".

"Blanco y en botella", ha colegido el vicepresidente andaluz sobre el momento elegido para difundir su audio sobre la idoneidad de presentar un nuevo Presupuesto para 2022 en un ejercicio donde habrá elecciones al Parlamento de Andalucía.

"Ese audio no dice nada nuevo que no haya dicho anteriormente", ha sostenido el vicepresidente andaluz, convencido de que "si no era posible otro tipo Presupuesto, se trataba de prorrogar los que teníamos".

Preguntado si había tenido oportunidad de comentar con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el contenido del audio difundido, Marín ha trasladado que "me ha comentado que en reunión privada de trabajo en junio es de sentido común, sensato" plantear si era necesario presentar un nuevo Presupuesto "cuando (la ministra) Montero nos dijo que íbamos a perder 4.000 millones de euros de recursos autofinanciada, que íbamos a tener que hacer recortes en sanidad, educación y políticas sociales".

"En septiembre se anuncia la llegada de 5.880 millones de fondos europeos y entonces si podemos construir un proyecto de Presupuestos que se presenta a los partidos en septiembre", ha indicado Marín sobre el cambio de percepción sobre el proyecto de las cuentas de Andalucía para 2022.

Cuestionado si había tenido la oportunidad de hablar con el secretario general del PSOE, Juan Espadas, Marín ha aclarado que "no he hablado con el señor Espadas, hace bastante tiempo que no hablamos".

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía ha esgrimido que su partido "estorba a mucha gente" tras enumerar sus contribuciones en aspectos como que "se acabaron los chiringuitos y la corrupción política", de manera que ha llegado a la conclusión de que "a estos señores hay que quitarlos de en medio", comportamiento que ha explicado en el caso de Vox por ser un partido que tiene "mucha prisa en que haya elecciones", mientras que en el caso del PSOE ha mencionado que "quieren volver a lo que se hacía antes de 2 de diciembre de 2018", en alusión a la fecha de las elecciones autonómicas.

Tras apuntar otros hitos de la gestión del Gobierno andaluz que se abordaron en el encuentro del Grupo Parlamentario de Cs, entre los que ha mencionado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) o poner en marcha la Oficina de Lucha contra el Fruade, Marín ha reiterado que "era dificilísimo que en un año electoral ni PSOE ni Vox iban a dar al botón del sí".

Sobre la filtración del audio de la reunión parlamentaria, Marín ha señalado que "me preocupa si en una reunión de trabajo privada y donde se está marcando, planteando, estrategias y algún miembro filtra o graba" tras considerar que "en política no todo vale", al tiempo que ha defendido que "trabajamos de forma seria, en Andalucía hay mucha estabilidad, crecimiento económico".