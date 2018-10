Cs no contempla ni abstenerse en una hipotética investidura de Susana Díaz: "Votaríamos 'no'"

Actualizado 12/10/2018 10:06:53 CET

SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, Juan Marín, ha querido dejar claro este viernes que su partido ni siquiera contempla la opción de la abstención en una hipotética sesión de investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta del Gobierno andaluz, y "votaría no" en ese caso.

Así lo ha aseverado Marín en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que se ha reiterado en su anuncio de este pasado jueves, acerca de que "no podemos poner en marcha una nueva legislatura" en Andalucía donde Susana Díaz "vuelva a ser presidenta, al menos con nuestros votos", los del partido naranja.

Marín ha explicado que ha creído conveniente dejar claro este posicionamiento de Cs porque "es bueno que los ciudadanos sepan en qué posición estamos los partidos a la hora de enfrentarnos a las urnas".

De esta manera, a la pregunta de si Cs se abstendría en una hipotética investidura de Díaz, Marín ha respondido que "no, votaríamos no", al contrario de lo que hizo el partido naranja tras los comicios autonómicos de 2015, cuando llegó a un acuerdo de investidura con el PSOE-A que permitió que la dirigente socialista renovara en el cargo de presidenta de la Junta con los votos de Cs.

Marín ha argumentado que, en 2015, "vivimos una situación muy complicada" y hubo que tomar "una decisión muy difícil", cuando tras "90 días" sin que cuajara la investidura de Díaz "había que echar a andar la legislatura", y entonces el partido naranja firmó con los socialistas "unos documentos que incluían la regeneración democrática de instituciones" en la comunidad autónoma.

Marín ha lamentado que, "cuando ha llegado el momento de hacer eso, de limpiar las instituciones de corrupción" --de casos "tan graves" como el uso de una tarjeta con fondos públicos de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en "clubes de alterne"--, de "ser capaces de poner en marcha la igualdad real de ciudadanos" eliminando "privilegios de la clase política" como los aforamientos, no se han dado esos pasos, a su juicio.

Marín ha insistido en que Cs dio un "voto de confianza" a los socialistas al inicio de la legislatura y acordó medidas de regeneración democrática que en el PSOE-A "han demostrado que no querían cumplir".

CONFIANZA "TRAICIONADA"

Por eso, Marín ha afirmado que "la inmensa mayoría de ciudadanos entiende que no podemos renovar nuestra confianza en alguien que no quiere regenerar las instituciones en la comunidad", porque "esa confianza ha sido traicionada".

El dirigente de Cs Andalucía ha indicado también que su partido no maneja "sondeos" ni "nada que se le parezca" de cara a las próximas elecciones andaluzas, y sólo tienen claro "para qué nos presentamos" a los comicios, y es "para intentar llevar a un cambio en Andalucía después de 40 años de gobierno socialista donde no se ha querido regenerar absolutamente nada".

Al hilo, ha manifestado que el PP-A "tampoco ha hecho mucho" en Andalucía y "ha estado 40 años contemplando lo que sucedía sin mover ni un dedo", y "sólo ha conseguido llenar sus vitrinas de trofeos de consolación", por lo que, a su juicio, "ese cambio" que el partido naranja quiere para la comunidad "sólo pasa por Ciudadanos".

De esta manera, Cs "aspira a ganar las elecciones", según ha sentenciado Marín, que ha matizado, acerca de una posible negociación con el PP-A tras los comicios, que ya cuando se vea el resultado de las urnas y en qué posición queda cada partido "supongo que tendremos que hablar si se da el caso, o liderar nosotros un gobierno donde a lo mejor son otros los que se tienen que plantear si apoyar a Cs".

Preguntado acerca de si, en el caso hipotético de que la segunda fuerza en las elecciones fuera el PP-A, Cs no descarta negociar con los 'populares' para que dicho partido presida la Junta, Marín ha respondido que "no me he planteado ahora mismo ese escenario", porque está "convencido de que Cs va a ser la opción que los andaluces van a elegir" como mayoritaria. De esta manera, ha recordado que "queda toda la campaña" electoral por delante antes de entrar en esas hipótesis.