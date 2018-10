Marín: Los votos que reciba Ciudadanos “no servirán para que Susana Díaz sea presidenta”

Actualizado 11/10/2018 13:45:37 CET

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder andaluz de Ciudadanos (Cs) y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, se ha comprometido este jueves a que los votos que reciba su formación política en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre "no van a servir para que Susana Díaz sea presidenta ni el PSOE-A gobierne Andalucía" tras la cita con las urnas. "Y Cs cumple lo que dice", ha garantizado.

Así lo ha anunciado Marín en un acto con afiliados en Sevilla, donde ha puesto de manifiesto que la jefa del Ejecutivo andaluz "no tiene patrimonio" pues no ha querido cumplir con las medidas de regeneración democrática que recogía el acuerdo de investidura que firmaron el PSOE-A y Cs tras las elecciones de 2015, y que la aupó a la Presidencia de la Junta. "Eso nos diferencia del PSOE-A, porque Cs cumple lo que dice", ha asegurado.

"La campaña electoral empieza con un PSOE-A que ha incumplido los acuerdos y con una presidenta que ha roto su palabra, siempre ha dicho que su palabra es su patrimonio, pues se ha quedado sin patrimonio", ha abundado el dirigente de Cs para recordar que los socialistas no han cumplido su palabra de poner en marcha una oficina antifraude, reformar la ley electoral para que el voto de todos los andaluces valgan lo mismo o para suprimir los aforamientos, entre otras.

En este marco, ha explicado que Cs dio por roto el acuerdo de investidura con el PSOE-A porque ha llegado a las instituciones andaluzas con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos "y no podíamos quedarnos callados" ante los incumplimientos de la presidenta.

Así, Marín ha explicado que el camino que afronta ahora su partido va solo en una dirección: "ganar Andalucía para los andaluces, no para que Juan Marín sea presidente o para que Cs gobierne, sino para que los andaluces vivan mejor y tengan igualdad de oportunidades".

También se ha referido durante su intervención al PP-A para afearle a su presidente, Juanma Moreno, que "solo esté preocupado de que Cs le haga presidente". "Presidente le tienen que hacer los andaluces, no yo", ha recalcado el dirigente de la formación 'naranja' que ha remachado: "Siento decirle que no le van a hacer presidente porque el próximo presidente de la Junta voy a ser yo".

Además, ha lamentado que los populares "estén contentos" en el Parlamento "coleccionando premios de consolación y poniéndolos en sus vitrinas", una circunstancia que achaca a que en el PP-A no se preocupan por los problemas de los andaluces, "solo les preocupan los titulares, los sillones y mantenerse en el poder".

2D, "UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO"

A su juicio, con las elecciones del 2 de diciembre "se abre una nueva oportunidad" para Andalucía, de la que Cs quiere estar al frente para llevar a cabo "todos los cambios que necesita la comunidad". "No estamos aquí por un sillón ni por un sueldo, sino porque creemos en Andalucía y queremos devolverle a Andalucía a los andaluces, porque esta comunidad no es de Susana Díaz ni del PSOE-A, es de nueve millones de andaluces", ha apostillado. Por eso, Marín ha calificado el 2D como "una oportunidad" en la que "esta tierra necesita a Cs para hacer posible todos los cambios que necesita".

El candidato de la formación liberal ha asegurado que en esta tarea "no vamos a estar solos, vamos a tener cientos de miles de andaluces que están cansados de 40 años de gobierno del PSOE-A siempre haciendo lo mismo". "Sabemos lo que hemos conseguido para esta tierra con nueve escaños, ¿qué podemos hacer si ganamos las elecciones?", se ha preguntado para incidir en que "el enemigo para el PSOE-A en esta campaña va a ser Cs, pero Cs va a ser el compañero de los andaluces para cambiar esta tierra".

En otro orden de cosas, el líder andaluz ha insistido en que Susana Díaz ha decidido adelantar los comicios para "huir del invierno judicial, que se le va a hacer muy largo al PSOE-A". "En vez de darle al botón de la regeneración democrática y cumplir con Cs ha preferido darle al botón de las elecciones", ha agregado antes de aseverar que si su partido llega a la Junta "le vamos a dar la vuelta a Andalucía como a un calcetín".

De hecho, en el coloquio posterior con los afiliados, y preguntado por el caso de la Faffe, Marín ha censurado que Susana Díaz "no ha querido dar explicaciones en el Parlamento, se esconde", todo para defender que "los políticos tenemos que acostumbrarnos a dar explicaciones". En su opinión, cuando un partido propone la creación de una comisión de investigación "¿qué miedo tiene quien no ha hecho nada?, no debe tener ninguno", a la par que ha censurado el gasto de dinero público en prostíbulos y asegurar que "en cuanto arranque la XI Legislatura pediremos que se vuelva a crear la comisión de investigación y acudan la presidenta y sus antecesores en el cargo", entre otros.

SIN NOTICIAS DE LA FINANCIACIÓN

En otro momento del discurso, Marín ha defendido que "no se puede entender España sin Andalucía, no se puede construir España sin Andalucía, pero tampoco podemos construir la Andalucía de futuro que queremos sin contar con España porque este es un sólo país, algunos piensan que esto son 17 reinos de taifas". En este sentido, ha avisado de que "hay mucho temor cuando se dan cuenta de que Cs es una marca limpia, alejada de la corrupción, con unos líderes que son ejemplo mientras ellos le tienen miedo a sus propios compañeros, como les pasa a Susana Díaz y a Pedro Sánchez".

Marín se ha referido en este punto a la falta de acuerdo entre sendos dirigentes socialistas respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, después de afear a Susana Díaz que después de estar un año y medio con esta reivindicación "echándole la culpa a Rajoy" de los problemas de la comunidad, "ahora no la escuchamos".

Y además, ha proseguido, "viene con un acuerdo de 1.000 millones que todos sabemos lo que es si se aprueban los PGE: permitirnos ir al banco o pedir préstamos en los bancos y pagar más intereses que pagarán los andaluces", en alusión a los acuerdos alcanzados entre la ministra de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, en su reunión de este miércoles.

Con todo, el candidato de Cs a presidir la Junta ha asegurado que son conscientes de que afrontan un camino "plagado de minas" porque su fuerza "es el enemigo a batir por los otros partidos que aspiran a lo mismo", gobernar Andalucía, a los que les ha querido dejar claro que el partido naranja es un rival "que no se resigna". "Seguiremos peleando cada día para mejorar la vida de la gente", ha zanjado Juan Marín.