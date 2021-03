Marín señala que "aún no hay nada regulado" sobre los corredores turísticos seguros

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado este jueves durante una comparecencia parlamentaria en comisión que "no puedo avanzarle nada sobre esos corredores porque aún no hay nada regulado" tras alegar que "no tenemos ninguna respuesta del Ministerio para hablar del protocolo".

En respuesta a una pregunta de Vox sobre corredores seguros, Marín ha señalado en estos momentos como única certeza el anuncio de la Unión Europea de elaborar un certificado para viajeros al tiempo que ha advertido que "no podemos exigirle nada al turista al llegar a un aeropuerto para entrar porque no son competencia nuestra".

Marín se ha referido al caso de Baleares como experiencia piloto en ese sentido, según ha reiterado el Ministerio de Turismo, y al Código QR que propone Andalucía antes de insistir en que "no hay nada, cero, faltaría a la verdad si le dijera que sí" acordado con el Gobierno sobre corredores turísticos.

El parlamentario de Vox Rafael Segovia, quien ha preguntado a Marín "qué criterio van a exigir a los turistas que lleguen a Andalucía sobre el pasaporte sanitario", ha abogado por "reactivar la actividad turística", al tiempo que ha proclamado que "el grado de seguridad en el pasaporte de vacunas es incierto", por lo que se ha remitido al ejemplo de Israel para traslar estudios que confirman "que las cargas virales se van reduciendo y podemos concluir que disminuyen la transmisión, pero cuánto disminuye".