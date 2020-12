Marín ve con "normalidad" la "situación" con Arrimadas por las andaluzas y decidirá en su "momento" si repite

"Yo creo que a dos años vista, nadie puede descartar ninguna opción", indica señalando que no ve "tan grave" esa "situación"

SEVILLA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado este martes, después de que la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, descartase una lista electoral conjunta con el PP de cara a las próximas elecciones autonómicas, que "a dos años vista" para las elecciones autonómicas de Andalucía, "nadie puede descartar ninguna opción". En paralelo, ha indicado que "hasta que no llegue el momento" él no decidirá si concurrir de nuevo a los comicios andaluces, pues según ha asegurado no lo haría si los andaluces no "respaldasen" su gestión.

En una entrevista en Canal Sur TV recogida por Europa Press, Marín se ha pronunciado sobre las declaraciones en las que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, descartaba que dicho partido concurra a las próximas elecciones autonómicas andaluzas junto al PP, una posibilidad previamente aludida por él mismo.

Al respecto, ha encuadrado sus palabras en una respuesta a una pregunta sobre una "opción que se ha dado" en otras regiones de España, razonando que "quedan por delante dos años" hasta las próximas elecciones andaluzas, Cs y el PP son "partidos diferentes que ocupan espacios políticos distintos" y la mencionada cita electoral será afrontada cuando llegue el momento dentro de "dos años".

Al punto, ha encuadrado sus palabras en un contexto en el que "a dos años vista, nadie puede descartar ninguna opción" para los comicios autonómicos de Andalucía, idea que ha remarcado, y ha manifestado que no ve "tan grave" la "situación" suscitada por sus palabras y las de Inés Arrimadas, sino que la afronta desde la "normalidad", recordando que "las interpretaciones son libres" y asegurando que tras dicha situación no ha hablado con Arrimadas.

En ese mismo marco, ha considerado que el actual senador de Cs, exsecretario de Organización y exdiputado en el Congreso Fran Hervías "debería entender" las posiciones de Cs y "respetarlas", exponiendo que el partido ha afrontado un "cambio muy profundo" tras las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando Cs perdió 47 escaños y más de dos millones y medio de votos, con la posterior dimisión de Albert Rivera como presidente del partido.

"Hemos tardado casi un año en recomponernos. Ha habido un proceso en el que estamos intentando recuperar nuestro espacio. El comité autonómico de Andalucía no está aún constituido formalmente y en ese periodo de transición, es lógico que haya personas que abandonen el proyecto o se sumen a él o difieran de las personas que lo representan", ha manifestado encuadrando eso sí estos aspectos en "la normalidad después de este año tan difícil". "Queda mucho por delante", ha agregado de todos modos.

ERA "PREFERIBLE" UNOS PGE CON CS

Respecto a los negociaciones de Ciudadanos de cara a que dicha formación apoyase el proyecto de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 del Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, que finalmente han contado con el voto contrario de la formación naranja, Marín ha defendido que su partido "siempre se ha caracterizado por intentar buscar soluciones hasta el final", avisando de que "era preferible" que los nuevos PGE prosperasen con el apoyo de Cs en lugar de con el respaldo de "los nacionalistas y en este caso EH-Bildu". Por eso, se ha mostrado "de acuerdo" con que Cs intentase alcanzar un pacto con el Gobierno de cara a los PGE de 2021.

El resultado de los PGE, a su entender, ha probado que en el Gobierno central no "mandan" ni el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ni el vicepresidente Pablo Iglesias (Unidas Podemos), sino el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En cuanto a los sondeos electorales que atribuyen a Ciudadanos una caída del respaldo electoral en el ámbito autonómico y una reducción de su representación en el Parlamento de Andalucía respecto a los resultados de las elecciones andaluzas de 2018, Marín ha argumentado que si se analizan tales encuestas con relación al "batacazo electoral" de Cs en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, la formación naranja está "en crecimiento".

"Nos dan entre 12 y 15 escaños, los mismos que teníamos antes de las elecciones autonómicas de 2018", ha dicho considerando que de ser celebradas ahora las nuevas elecciones andaluzas, "probablemente" Cs lograría "otra vez 21" diputados en el Parlamento de Andalucía. "Estoy totalmente convencido", ha dicho, insistiendo en esa "tendencia al crecimiento".

EL PAPEL DE VOX

En cuanto a la relación de Vox con el Gobierno andaluz de PP y Cs, al que ha apoyado sus proyectos presupuestarios tras respaldar la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta, Marín ha asegurado que el Gabinete autonómico ha "cumplido el cien por ciento de los acuerdos presupuestarios con Vox", con los que tales acuerdos están siendo "respetados".

Al hilo, ha dicho que el Gobierno andaluz también ha "ejecutado al cien por ciento" de las enmiendas presupuestarias del PSOE o Adelante aprobadas por el Parlamento, sin "posibilidad de diálogo" con tales fuerzas porque los responsables de las mismas "no se han querido sentar" a hablar.

"Si el PSOE ni Adelante no se quieren sentar y el único partido que se quiere sentar es Vox, pues nos tendremos que sentar (con Vox) a la búsqueda de la mayoría parlamentaria", ha indicado, precisando que siempre que no se superen las "líneas rojas de los principios o valores" del Gobierno andaluz, tales acuerdos seguirán siendo "cumplidos".

MARÍN DECIDIRÁ SI REPITE CUANDO "LLEGUE EL MOMENTO"

Preguntado sobre si estaría cómodo con un futuro e hipotético gobierno de coalición entre el PP, Cs y Vox, es decir con Vox integrado en el Ejecutivo, Marín ha expuesto que antes de responder a una pregunta así primero él debería "saber" si "dentro de dos años", es decir en el momento de las siguientes elecciones autonómicas, él seguirá "al frente de esta formación", algo que no va a "decidir hasta que no llegue el momento".

"En política tenemos que saber llegar y saber si en un momento determinado se sigue siendo útil o no", ha considerado, planteando que si los andaluces no "respaldasen" su gestión como vicepresidente de la Junta, no vería motivos para concurrir de nuevo a unas elecciones autonómicas.

Rememorando que ya tiene marcado el año 2026 como su "fecha límite", porque "en la política hay que estar un tiempo" determinado, Marín ha precisado que "lo único· que podría conducirle a la "decisión de no continuar" es que los andaluces "no respalden" su labor. "Yo no estoy en política para ocupar un sillón. O soy útil o me voy a mi casa", ha enfatizado.

En cualquier caso, ha defendido que el actual Ejecutivo de PP y Cs ha "demostrado que los gobiernos de coalición funcionan" y, por ello, la "fórmula" podría ser "reeditada", si bien eso "va a depender de los proyectos políticos y objetivos de cada uno".