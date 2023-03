Marlaska no tiene "ninguna intención de dimitir" y subraya que había "margen de mejora" en gestión de fondos reservados

Grande-Marlaska (c) preside la jura o promesa de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza.

Grande-Marlaska (c) preside la jura o promesa de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BAEZA (JAÉN), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que no tiene "ninguna intención de dimitir" tras la sentencia del Tribunal Supremo por el cese del excoronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 y ha subrayado que había "margen de mejora" en la gestión de fondos reservados.

Así lo ha indicado en Baeza (Jaén), donde ha presidido la jura o promesa de bandera de la 128ª promoción de guardias, y a preguntas de los periodistas sobre la citada resolución judicial y la posibilidad de que lleve a dejar el cargo.

"No tengo la idea en modo alguno de dimitir, sino de seguir trabajando para seguir generando un valor, el valor de seguridad, con más efectivos, con más medios materiales y mejores infraestructuras", ha manifestado.

Ha considerado, además, que a su forma de ver, "la sentencia deja bien claro" que "sobre la cuestión de la promoción o pérdida de confianza en puestos de libre designación hay una existencia de razonables dudas de derechos sobre la normativa".

Algo que "quizás es debido también" a que "la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, otros cinco magistrados, decidieron por unanimidad que el cese estaba debidamente motivado", si bien "es cierto que el Supremo ha entendido lo contrario".

Se ha referido, además, a "otra de las manifestaciones de la citada sentencia, que ha encontrado, a su entender, una confusión en la concreción de la causa objetiva de pérdida de la confianza". En todo caso, ha recalcado, "aun cuando no se comparta la resolución, el acatamiento, como procede en un estado de derecho".

"Pero de esa sentencia lo que se decide, y por esa duda razonable sobre la normativa, también evidentemente lo que niega es cualquier desviación de poder... Todas estas razones implican que no tenga ninguna intención de dimitir", ha incidido.

Preguntado por una posible querella de Pérez de los Cobos por sus declaraciones en sede parlamentaria, el ministro se ha remitido a las que ha hecho "en todos los lugares a ese respecto", expresando "cómo es necesario e ineludible una excelencia en la gestión de los fondos reservados".

En este punto, ha añadido que al llegar al Gobierno vieron "que había un margen de mejora en esa gestión" de unos fondos públicos dedicados a la lucha contra la criminalidad organizada y contra el narcotráfico.

SIN ESTABLECER RESPONSABILIDAD "A NADIE"

"Nunca he establecido ninguna responsabilidad de ningún tipo a nadie que fue responsable de los fondos reservados. Si se escuchan bien mis manifestaciones, lo que he dicho es que, tratándose de fondos públicos los fondos reservados, debemos gestionarlos con la máxima excelencia. Y yo entendí, y mi equipo, que había un margen de mejora en esa gestión", ha comentado.

Al respecto, Grande-Marlaska ha considerado que "no se está imputando nada", de modo que no sabe "qué pruebas hay que tener". "Como todo en la vida, hay normalmente márgenes de mejora en la eficacia y eficiencia. Y vimos que en una cuestión de máxima sensibilidad y exigencia de excelencia en la gestión había un margen de mejora. Decir eso no es determinar o declarar ninguna responsabilidad", ha apostillado.

En esta línea, ha apuntado que, igualmente, "había una margen de mejor ineludible" para dotar de mayores efectivos a la Policía Nacional y la Guardia Civil tras haber "perdido 13.0000 efectivos". También ha aludido a la necesidad de "invertir en infraestructuras, donde no se había invertido nada de seguridad y ahora se ha elaborado "un plan de 1.000 millones".

Así las cosas y ante la posibilidad de que Pérez de los Cobos presente una querella contra él, ha declarado que "cada uno tiene el derecho a actuar en los términos que estime oportunos". "No le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer o dejar de hacer", ha concluido.