Maroto sitúa al PP-A como la única opción de cambio "sin riesgo" en Andalucía, "no se puede vivir con olor a cerrado"

Publicado 29/11/2018 14:15:24 CET

GRANADA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha situado a su partido como "la única opción de cambio sin riesgo" en Andalucía después de "40 años de régimen socialista" y ha apelado al "sentido común de los andaluces" para dar "una oportunidad" a que entre "aire fresco y luz" en esta comunidad porque "no se puede vivir con olor a cerrado".

Maroto ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Granada, donde ha participado en un reparto electoral de las elecciones andaluzas por el centro junto al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, y la candidata del PP al Parlamento andaluz por Granada Marifrán Carazo.

"Todos los andaluces ventilan su casa de vez en cuando para que entre aire fresco y porque no se puede vivir con olor a cerrado (...)

¿alguien se imagina cómo puede oler una casa que no se ha ventilado en 40 años?. Pues ése es el olor de la Junta de Andalucía al tener cerradas a cal y canto las ventanas y puertas de un gobierno que ha hecho lo mismo con los mismos efectos", ha señalado.

El vicesecretario de Organización del PP ha invitado a los andaluces a que "confíen en esa higiene democrática que significa la alternancia política" y esa "oportunidad de cambio" necesaria en la "única región de Europa" que no la ha tenido en este tiempo.

Se ha dirigido así a los andaluces de cualquier ideología para decirles que el PP en Andalucía es "la única oportunidad sin riesgo para que corra el aire fresco después de 40 años de régimen socialista".

Según ha enfatizado, todos los andaluces saben de Juanma Moreno que "nunca votó la investidura de Pedro Sánchez ni de Susana Díaz y que nunca lo hará a partir del 2 de diciembre". Sin embargo, de otras opciones, ha dicho, "no sabemos si obtendrán o no finalmente escaño", en alusión a VOX, o en otros casos como Ciudadanos "sí sabemos que ya han votado una vez la investidura de Díaz cuando dijeron que no lo harían. Quien lo hizo una vez por qué no lo va a hacer dos", se ha preguntado.

Ha agregado que el PP quiere hablar "sin complejos pero sin populismo" de temas como el debate de las comunidades autónomas que, según ha dicho, "no se resuelve eliminándolas de un golpe" sino eliminando lo que están practicando "con deslealtad", como la educación, que debe ser una competencia que es del Estado y debe estar gestionada por él en "las cuestiones esenciales".

Respecto a la inmigración, ha dicho que su formación no cae ni en "el debate absolutamente racista de los partidos de extrema derecha que comparte VOX" ni en el "buenismo extremo de los que se dedican a buscar qué barco pueden traerse a España para que el 'papeles para todos' se instale en nuestro país".

"Hay un punto de rigor, que quizá es políticamente incorrecto", pero que es "necesario", ha dicho, que es que "aquella persona que venga solo a vivir de las ayudas sociales, que genere conflictos en la convivencia de nuestro país y que no acepte la cultura y las leyes del país que le integra no debe residir en España ni un solo día".

Maroto ha apelado al "sentido común" de los andaluces que quieren un cambio en Andalucía porque además "tienen la fortuna de ser los primeros españoles en poder contestar en las urnas a lo que pasó en la moción de censura" de Pedro Sánchez, para que "el cambio en el Gobierno de España comience en Andalucía cambiando a Susana Díaz", ha enfatizado.