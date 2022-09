PP-A avanza un Presupuesto para 2023 "centrado" en familias y pymes y la llegada de "un aluvión" de leyes al Parlamento

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha asegurado este martes sobre futuras ayudas del Gobierno andaluz a raíz del anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de destinar un cheque de 100 euros a cada hijo de familia con rentas de 15.000 euros para afrontar gastos escolares en la etapa de la educación obligatoria, que "las más importantes serán las contenidas en unos Presupuestos muy centrados en las ayudas a las familias y las pymes", al tiempo que ha apuntado un agenda de trabajo del Gobierno donde las leyes "van a entrar en aluvión en el Parlamento".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Martín ha argumentado que "la mejor manera de echar una mano" a las familias para que afronten la subida de precios es "dejar que su dinero lo gestionen ellos", para apuntar entonces iniciativas como la suspensión del canon de depuración en el recibo del agua, además de la rebaja en los tipos de los tramos del IRPF.

El dirigente del PP-A ha sostenido que esa iniciativa de la rebaja fiscal "lleva Juanma Moreno cuatro años haciéndolo" de manera que ha propiciado que los andaluces cuenten con "560 millones de euros más en sus bolsillo" para defender entonces que es la vía para que "se dinamice la economía, se cree empleo y recaudemos más impuestos".

"Es el modelo que defendemos", ha esgrimido Martín quien ha instado al Gobierno de la Nación a "sumarse a las medidas de la Junta de Andalucía, a arrimar el hombro", punto donde ha argumentado que "los andaluces tenemos exigencias y derechos" frente a una descripción de que "el Gobierno está empeñado en castigar a los andaluces".

Sobre la agenda del Gobierno andaluz el portavoz parlamentario ha apuntado el debate de textos como la Ley de Economía Circular, la Ley de Atención Temprana, de la que ha apuntado que es "un compromiso del presidente que sea la primera que entre" en el Parlamento, normas futuras a las que ha sumado la Ley de Función Pública, así como la llegada en octubre al Parlamento de los Presupuestos o la Ley de Vivienda.

Martín ha reconocido que "no hay analista que no vaticine" afrontar a partir de este otoño "tiempos difíciles", aunque de igual forma ha apuntado que también lo han sido "los últimos cuatro años" y considerar que "hemos superado" las dificultades "aplicando medidas rigurosas", de manera que ha estimado que "negarlo sería absurdo", aunque ha apelado al hecho de que "el Gobierno andaluz no se pone de perfil" y adopta medidas en beneficio de los andaluces.

Uno de los reproches que ha dirigido el dirigente del PP-A hacia el Gobierno ha sido haber obviado las obras de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general que debería haber acometido con anterioridad a la sequía que se afronta en estos momentos por cuanto "hubieran permitido abastecimiento, riego", entre las que ha enumerado infraestructuras como las desaladoras de Carboneras, Dalías, las presas de Rules y Siles, o el tunel de San Silvestre.

"La Junta de Andalucía ha invertido 140 millones en obras hidráulicas, el Estado solo 9 millones", ha contrapuesto Martín entre las actuaciones de ambas administraciones, a lo que ha sumado haber emprendido obras como en la Sierra Sur de Sevilla, así como ha apuntado en el haber del Gobierno andaluz el hecho de haber aprobado dos decretos de sequía con ayudas directas.

El vicesecretario general del PP-A ha reclamado que "no sea un juego de 17 comunidades tomando iniciativas por su cuenta" por cuanto "necesitamos medidas unitarias en toda España", para pedir que "deje de inhibirse el Gobierno" en la gestión de la sequía.

Con las elecciones municipales de mayo de 2023 en el horizonte, Martín ha asegurado que su partido "las afrontamos con responsabilidad", mientras que ha argumentado que "no se trata de ganar muchas alcaldías, sino de alcaldes con capacidad de solucionar" para plantear entonces que "donde hay un alcalde del PP repite", por lo que ha augurado que el PP "es un partido que se va a convertir en el principal partido en recoger" las aspiraciones de los andaluces.