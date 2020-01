Martín (PP) dice que Andalucía es "un referente de libertad y estabilidad" frente al Gobierno que "genera miedo"

Publicado 20/01/2020 13:23:07 CET

CÓRDOBA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, ha destacado este lunes que Andalucía es "un referente de libertad, estabilidad y donde se puede invertir", frente al Gobierno central que "por primera vez genera miedo" con sus primeros pasos, que él ha calificado como "inquietantes".

En una rueda de prensa en Córdoba, junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, Martín ha dicho que el Ejecutivo central es "muy distinto" al Gobierno andaluz, mencionando que los primeros pasos del Ejecutivo de Pedro Sánchez "van en línea" con la intención de controlar la justicia, los medios de comunicación y la libertad educativa, que "está consagrada en la Constitución a la hora de poder elegir los padres el modelo que quieren para sus hijos", según ha mantenido.

Al respecto, ha citado que "el vicepresidente Pablo Iglesias lleva años diciendo que los medios de comunicación tienen que estar controlados desde la administración; el presidente del Gobierno lo primero que ha hecho es nombrar fiscal general del Estado a una exministra y diputada del PSOE, que habrá quien piense que lo hace para evitar poner freno a la ejecución de los acuerdos con independentistas catalanes y vascos o para la resolución de causas con recursos pendientes como los ERE".

Igualmente, ha asegurado que "en materia de educación inquieta por lo que pasa estos días", en relación con el debate del 'pin parental' y declaraciones de miembros del Gobierno, "con ataques abiertos al sistema de educación concertada", ha manifestado el popular, subrayando que "por primera vez este Gobierno genera miedo e inquietud en muchas personas".

Frente a eso, ha defendido que "Andalucía se constituye como una isla de libertad, no solo de estabilidad", porque el nuevo gobierno de la Junta "no ha hecho este año ni en los próximos tres años intentar controlar la justicia, los medios de comunicación, ni la educación para perpetuarse en el poder".

Asimismo, Martín ha indicado que esa comparación entre gobiernos también se puede hacer sobre el PP y el PSOE en Andalucía, elogiando la foto de este fin de semana con todos los presidentes que ha tenido el PP en la comunidad durante cuatro décadas, "con gente que ha dado lo mejor de sí misma para que Andalucía tuviera una alternativa de gobierno al socialismo y lo han hecho desde la decencia y la honradez", ha resaltado, para contraponer la misma foto del PSOE, "donde la mitad de los señores que aparecerían están condenados por malversar el dinero de los andaluces y prevaricar aprovechándose de su situación y con ello provocar un inmenso daño a la economía".

A su juicio, "una es la foto del trabajo y la decencia", si bien "la foto del PSOE en este momento es de la vergüenza, porque 20 años de socialismo andaluz están condenados por la justicia".

Entretanto, el popular ha aplaudido que en este año de Gobierno andaluz ha habido "más de 700 medidas aprobadas en Consejo de Gobierno, que suponen más del 70% de los compromisos que se firmaron en el acuerdo de gobierno con Cs". "Para que eso sea así, el Gobierno se ha tenido que basar, no solo en el trabajo, sino en la lealtad de los socios que lo componen", ha afirmado.

Tras subrayar "la lealtad y el trabajo" de Cs liderado por el vicepresidente, Juan Marín, ha citado algunas medidas como "el trabajo por la regeneración, la transparencia y la lucha contra la corrupción"; "se ha acordado la eliminación de aforamientos, se han reducido los altos cargos y se han eliminado organismos superfluos".

Además, ha apuntado que "se han aumentado las infraestructuras judiciales; se ha diversificado la industria turística; se ha avanzado en la administración electrónica".

Ha señalado "la rebaja masiva de impuestos"; "el apoyo decidido a asociaciones Lgtbi y a los Menas"; "una lucha decidida contra la violencia de género, pese a las falsas denuncias del PSOE"; "se trabaja en la memoria democrática con un componente de concordia que faltaba", y se ha empezado a tomar medidas en la lucha contra la despoblación, para lo que se creará un grupo de trabajo en el Parlamento presidido por el parlamentario andaluz y presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, entre otras medidas.

En definitiva, Martín ha ensalzado que "tras el primer año del gobierno del cambio las cosas van razonablemente bien, porque a Andalucía ha llegado la estabilidad desde el diálogo y el acuerdo entre fuerzas políticas", valorando que "uno de los pilares del avance de este gobierno" ha sido "el consenso", incluso con fuerzas de la oposición, como al aprobar enmiendas para los presupuestos, y "nunca imposición", ha apostillado.

"IMPOSIBLE REVERTIR EN UN AÑO EL DESGOBIERNO"

Por su parte, Adolfo Molina ha declarado que en este año de nuevo Gobierno con PP y Cs "no ha habido ningún retroceso en derechos", de manera que "por mucho que digan que Andalucía está peor, no es así", dado que, según ha resaltado, "Andalucía está mejor que hace un año", aunque "no está todo lo bien que queremos", ha reconocido.

Al hilo, ha expuesto que "es imposible revertir en un solo año todo el desgobierno vivido durante tantos años", si bien ha remarcado que "se va a seguir trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos", precisando que "hay cosas que van a tardar más en llegar, pero no se va a perder ni un sólo día para traer la Andalucía que merecemos".