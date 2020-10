Martina Velarde critica las "formas" del envío de la propuesta sobre el grupo de Adelante y pide "un debate sosegado"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha criticado este jueves las "formas" elegidas por Anticapitalistas --formación que lidera Teresa Rodríguez--, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y "la mayoría" del grupo parlamentario Adelante Andalucía, para remitir a Podemos e IU una propuesta sobre la organización de dicha confluencia en el Parlamento, y ha defendido que "lo mejor es sentarnos y tener un debate sosegado entre todas las fuerzas políticas" para abordar esta cuestión.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Martina Velarde se ha pronunciado así acerca de la propuesta que Anticapitalistas, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista han dirigido a Podemos Andalucía e IU Andalucía sobre un acuerdo organizativo nuevo por el que mantendrían la "unidad jurídica" en el grupo parlamentario, que pasaría a llamarse Adelante Andalucía-Unidas Podemos, pero desarrollando cada parte proyectos autónomos.

La líder de Podemos Andalucía ha señalado que cree que "no son las formas" más adecuadas --las que ha elegido Anticapitalistas y las fuerzas andalucistas--, de "mandar un documento vía Telegram, o por Whatsapp o una cosa así, hace un día, y que ahora esté en la prensa", cuando "no ha dado tiempo a leerlo" aún.

"A lo mejor como abogada, y por formación profesional, me gusta hacer las cosas bien, y creo que la manera no es mandando un documento y enviándolo directamente a la prensa, porque creo que, para poder solucionar las cosas, lo mejor es sentarnos, tener un debate sosegado entre todas las fuerzas políticas", ha añadido Martina Velarde.

Ha aclarado además que el documento no le ha llegado a ella "directamente" porque no está "en el grupo" por el que se ha enviado, y lo ha "leído por encima", tras lo que ha advertido de que "no subsana las anomalías democráticas que cuando nos sentamos con todas las fuerzas" agrupadas en torno a Adelante "dijimos que se tenían que subsanar".

"LA GENTE NECESITA SOLUCIONES Y PROPUESTAS"

Martina Velarde ha remarcado que, "en un momento complicadísimo en nuestra tierra y a nivel estatal, con una crisis social, sanitaria y económica sin precedentes", lo que la gente necesita son "soluciones y propuestas, no que hablemos" de la situación "interna", "ni de temas de partidismo ni de siglas, porque la gente no nos lo va a perdonar".

"Así que nosotros no vamos a estar en esta", según ha aseverado la líder de Podemos Andalucía antes de defender que la dirección que ella encabeza ha apostado "siempre por la unidad de las izquierdas, por un proyecto común, y si al final no puede ser, no será por Podemos Andalucía", cuya dirección actual "fue quien se puso en contacto con todas las partes para poder sentarnos y llegar a un acuerdo", según ha añadido.

Ha agregado que la nueva dirección de Podemos Andalucía que ha reemplazado a la que encabezaba Teresa Rodríguez es "una dirección absolutamente seria" que, desde que se hizo cargo del partido, el pasado mes de junio, ha "llamado muchísimas veces" e intentado "mantener contacto continuado con todas las fuerzas políticas que conforman Adelante".

"Y también lo hemos hecho de manera oficial cuando había que tratar temas de calado", según ha añadido antes de resumir el conflicto actual entre los grupos de la confluencia señalando que la "marca que era de todos los que confluimos en 2018 está registrada por un solo partido que además no forma parte de la coalición electoral" que concurrió a los comicios andaluces del 2 de diciembre de aquel año, y "lo único que decimos para que no haya ninguna anomalía democrática" es que "todos las que estábamos en esa confluencia tenemos que formar parte de ese partido".

En esa línea, ha defendido que Adelante Andalucía es "una casa común donde todos tenemos que tener la llave y poder entrar", y "no necesitamos permiso para estar en un sitio del que ya somos parte", y ha considerado que la propuesta conocida este jueves sobre el grupo parlamentario es "una causa-efecto" del manifiesto firmado recientemente por "800 cargos públicos de toda Andalucía" donde se dice "exactamente lo mismo que venimos diciendo los partidos mayoritarios de esa coalición" --en alusión a Podemos e IU--, que es que "existen anomalías democráticas que se tienen que solucionar antes de que podamos seguir hablando".

La líder de Podemos Andalucía ha remachado que "nosotros no hemos estado nunca en ninguna guerra", y "el proyecto que empezamos hace seis años es el mismo que mantenemos ahora", y "quien haya cambiado de opinión, de postulados y de manera de pensar y quiere hacer otra cosa, tendrá que explicarlo y hacerlo", porque "nosotros no nos hemos movido nunca del sitio" en el que estaban y ahí se van a "mantener", y para la dirección del partido morado "lo importante son los andaluces".

En esa línea, ha insistido en que "un partido político serio no puede estar hablando de temas internos ni de siglas", así como ha manifestado que "nunca hubo ningún conflicto entre que existiese Unidas Podemos a nivel estatal y Adelante Andalucía", ni "nunca se ha discutido tampoco que queramos más autonomía por parte de todos los partidos".

Velarde ha apelado "a la responsabilidad y la seriedad, que es la postura que está tomando nuestra organización política", según ha abundado.

PABLO IGLESIAS "NO DECIDE EN ANDALUCÍA"

De igual modo, ha negado ser "la candidata de Pablo Iglesias". "No soy la mujer de Pablo Iglesias en Andalucía, ni la delegada, ni tengo padrino", ha indicado Martina Velarde antes de apostillar que "eso es insultar a nuestros inscritos y a la militancia que nos ha votado" a la nueva dirección de Podemos Andalucía, que son "los que han decidido que yo esté ahí", al frente de la formación.

"Nunca me ha tutelado nadie ni lo hace Pablo Iglesias", según ha añadido Martina Velarde, que ha valorado la figura del secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno como "una estupenda persona", pero ha enfatizado que "él no decide en Andalucía".

Finalmente, también ha señalado que ella no mantiene "problemas personales" con su antecesora al frente de Podemos Andalucía y actual líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, de quien cree que es "una persona absolutamente competente", pero ha apostillado que en este tema "estamos hablando de política, no de sinergias personales", y "Teresa Rodríguez o Anticapitalistas han decidido ahora que quieren formar otro proyecto más parecido a un proyecto nacionalista parecido a las CUP catalanas", y "nosotros no estamos en ese proyecto", según ha zanjado Martina Velarde.