Martina Velarde (Podemos) pide explicaciones a Juanma Moreno por el uso que da a los fondos Covid

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía y diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde, ha pedido explicaciones este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por el uso que está dando a los "fondos Covid", que recibe del Gobierno central.

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba junto a los ediles de Podemos en dicha ciudad, Cristina Pedrajas y Juan Alcántara, la líder de la formación morada en Andalucía ha afirmado que "los datos son absolutamente preocupantes", pues "no sabemos qué está haciendo Juanma Moreno, no sabemos que está haciendo la Junta de Andalucía con el dinero que se le ha transferido desde el Gobierno estatal", de forma que "no sabemos en qué se están utilizando los fondos Covid".

Lo único que sí tienen claro en Podemos es que dichos fondos "se están transfiriendo a empresas privadas y a servicios privados, en vez de reforzar los servicios públicos", según ha criticado Martina Velarde.

Ello, además, está ocurriendo mientras en Andalucía y en concreto en Córdoba hay "problemas tan importantes", como "el aumento de casos positivos en residencias de ancianos", que conocen en Podemos de forma directa por familiares de los mayores afectados.

Por eso, según ha señalado Martina Velarde, "necesitamos que se modifiquen por parte de la Junta de Andalucía las medidas sanitarias y que se refuercen, porque no podemos volver a vivir otra vez lo que hemos vivido durante el confinamiento, con los tristes fallecimientos de nuestros mayores", a los que hay que proteger.

EDUCACIÓN

En cuanto a las medidas que, ante la pandemia, hay que adoptar en el ámbito educativo, la líder de Podemos en Andalucía ha defendido la "bajada de ratio" en las aulas, pues "no podemos consentir que los profesionales de la educación, y no solo los docentes, sino también los niños y todo el personal que trabaja en los colegios, estén a merced de la improvisación de la Junta de Andalucía", y en el caso de Córdoba, "de la improvisación continua" del Ayuntamiento de la ciudad, también gobernado por PP y Cs.

Por otro lado, Martina Velarde ha querido dar las "gracias" a "los profesionales sanitarios y a los profesionales de la comunidad educativa, porque al final son quienes nos cuidan en esta pandemia", de forma que "no basta con los aplausos que durante el confinamiento les dábamos a los sanitarios, sino que ahora eso se tiene que convertir en un refuerzo de los servicios públicos".