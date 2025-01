Martínez (Podemos) considera que el PSOE-A "no está haciendo oposición" en Andalucía: "Ni está ni se le espera"

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha considerado que el PSOE-A "no está haciendo oposición" en esta comunidad, porque "ni está ni se le espera".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Martínez ha manifestado, sobre la llegada de María Jesús Montero a la secretaría general del PSOE-A, que no es "un perfil nuevo" ni "fresco" en Andalucía, porque viene de los anteriores gobiernos socialistas.

No obstante, ha confiado en que ella sí entienda, algo que "no entendió" su antecesor en el cargo, Juan Espadas, que si la ciudadanía andaluza "no revalidó al PSOE después de tantísimos años de gobierno es porque no estaba haciendo las cosas bien". "Esperemos que la intención de María Jesús Montero sea de verdad que el PSOE sea progresista y haga propuestas diferentes para cambiar Andalucía, que no siga la misma senda" que hasta ahora, ha señalado.

Asimismo, la dirigente de Podemos ha destacado el "buen trabajo" que está haciendo Por Andalucía (confluencia en la que está su partido) en el Parlamento: "Nos ha costado coger ese ritmo porque empezamos de una forma un poco ruidosa, pero es cierto que está habiendo una coordinación muy buena".

En su opinión, el grupo parlamentario Por Andalucía está poniendo en "el centro las prioridades de Andalucía, estamos haciendo demandas de la sociedad y estamos defendiendo los servicios públicos que el PP está esquilmando totalmente".

De otro lado, Raquel Martínez ha mostrado su disposición a mantener un diálogo con la formación Adelante Andalucía.

"Voy a arrancar una ronda de contactos en la que quiero sentarme con todas las personas, grupos, plataformas y organizaciones políticas, que tengan como meta que haya un gobierno de cambio en Andalucía y que podamos hacer políticas más transformadoras y progresistas", ha señalado.