Más de 200 familias de Córdoba reciben ayuda de Cruz Roja frente a la 'pobreza energética'

CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 familias cordobesas recibieron durante el pasado año 2024 el apoyo de Cruz Roja para hacer frente al pago de una o varias facturas de luz, gas o agua. Y es que son muchas las personas atendidas por la institución humanitaria que se enfrentan este invierno a la pobreza energética, es decir, que no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Tal y como ha indicado la institución humanitaria en una nota, Rafael Cobos, trabajador social del programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja, afirma que "nos encontramos con muchas familias con apuros para hacer frente a los gastos más básicos".

"Incluso familias en las que no falta el empleo, pero solo uno de los dos miembros de la pareja trabaja o lo hacen los dos, pero con medias jornadas o jornadas y sueldos precarios, lo que les genera problemas para afrontar los pagos de luz, agua o la vivienda, y más teniendo en cuenta los precios a los que se encuentran hoy día hipotecas y alquileres", ha comentado.

Para hacer frente a esta situación, la entidad desarrolla diversos programas de emergencia social --tanto en la capital como en municipios de la provincia tales como Puente Genil, Montilla, Lucena, Rute, Pozoblanco o Priego de Córdoba-- que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz, el agua o el gas. Así, la institución humanitaria ofreció ese apoyo durante el pasado año a un total de 203 familias de la provincia de Córdoba --en el marco del proyecto 'Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad' y de su Plan 'Cruz Roja Reacciona'--, de las cuales 147 recibieron ayudas para abonar recibos de luz, 52 para facturas de agua y tan solo cuatro para pagar el gas.

Asimismo, la entidad ha mantenido una cifra de facturas abonadas (741) similar a la de 2023 --cuando se cuadriplicó el dato del año anterior--, algo que ha sido posible merced a la financiación adicional con la que ha dispuesto del mencionado Plan 'Cruz Roja Reacciona', para el que contó con financiación de la empresa BP (con fondos de BP).

De cara a mejorar esta realidad, y para hacer frente a la 'cuesta de enero', desde la organización se recomienda optimizar el consumo energético para ahorrar en la factura de la luz y promover el cuidado medioambiental.