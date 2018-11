Más de 400 profesionales de España y Portugal asisten en Sevilla al I Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva

Publicado 08/11/2018 18:07:58 CET

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 profesionales de España y Portugal han participado este jueves en el I Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva, que se celebra hasta este viernes en Sevilla, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (Fadsg), en colaboración con la Asociación de Productores del Sur de Portugal (ACOS) y la Unión de ADS del Alentejo, así como el respaldo de una treintena de entidades

organizadoras y colaboradoras.

En un comunicado, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha señalado que los asistentes han debatido sobre problemáticas comunes y han tratado de buscar soluciones conjuntas, entre las que han destacado que la ganadería extensiva se vea reflejada adecuadamente en la futura Política Agraria Común (PAC).

En este sentido, han instado a las administraciones de ambos países a "trabajar en unidad", buscando "el mayor beneficio" para los ganaderos y las ganaderías, además del mantenimiento de sus hábitats naturales (la dehesa española y el montado portugués), la biodiversidad de flora y de fauna y el patrimonio cultural, teniendo en cuenta la labor que ejerce el manejo en extensivo en la lucha contra el cambio climático y la prevención de incendios.

Durante el congreso, el vicepresidente de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), Vicente Rodríguez Estévez, ha contextualizado la ganadería extensiva actual, abordando sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. "La pésima regulación, la presión burocrática y la falta de relevo generacional son algunas de las debilidades, mientras que el cambio climático, la seca de la encina, la falta de rentabilidad y los movimientos animalistas son las amenazas", ha señalado.

No obstante, ha apuntado como fortaleza el efecto positivo en la conservación medioambiental, las producciones únicas y de calidad de las ganaderías extensivas y el asociacionismo en el sector. Además, se ha referido al momento que vive el sector con la reforma de la PAC, a

los proyectos europeos como el 'Life bioDehesa' o a la innovación como oportunidad.

Por otro lado, el catedrático de Ganadería Ecológica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Clemente Mata Moreno, ha abordado las tendencias de la ganadería ecológica y el manejo en extensivo y los gases de efecto invernadero, al tiempo que ha apuntado a la necesidad de refundar la ganadería extensiva, "un sector en crisis" que ha perdido 100.000 explotaciones en los últimos años.

Por contra, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, ha advertido de que lo que ha crecido en los últimos ejercicios ha sido la producción y el consumo de ganadería extensiva ecológica. Además, ha subrayado que España se encuentra actualmente entre los diez primeros países consumidores, si bien ha instado a desarrollar un plan estratégico "urgente" aplicable a toda la cadena para poder dar respuesta a la

demanda actual.

De su lado, el gerente de Herdade do Freixo do Meio, Alfredo Cunhal, ha hecho hincapié en la superpoblación planetaria y el hecho de producir más, al tiempo que ha reflexionado sobre las funciones que debe

desempeñar la ganadería para la consecución de ese objetivo, donde "la conservación del medio natural es clave" porque "sin árboles no hay eficiencia".

Por último, el profesor de Edafología y Química Agrícola de la

Universidad de Extremadura, Gerardo Moreno, ha abordado la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la ganadería extensiva, ya que u actividad contribuye a una mayor captación de dióxido de carbono. No obstante, ha admitido que hay que trabajar en su reducción, siendo más eficientes reproductivamente, mejorando la genética y la alimentación. "Hay que producir más con menos animales, es fundamental", ha dicho.

Asimismo, se ha abordado la gestión y mejora de pastos y la integración de las razas autóctonas. Así, la profesora de Sistemas y Recursos Naturales de la Escuela Superior de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, Sonia Roig, ha subrayado el papel clave de los pastos para el mantenimiento de la biodiversidad y la regeneración del ganado, resaltando la importancia de su gestión para el desarrollo local y el mucho trabajo que existe por hacer en esta área.

En esta línea, el presidente del Instituto Politécnico de Santarém, José Mira Potes, ha hecho referencia a los suelos agotados de España y Portugal y al clima mediterráneo que "no contribuye a la regeneración de la materia orgánica debido a la escasez de precipitaciones". Ante ello, ha explicado que "es básico llevar a cabo una actividad agraria más eficiente", ya que "sin animales no hay pastos y sin pastos no hay animales".

Por último, el presidente de la dirección del Centro de Biotecnología

Agrícola y Agroalimentaria del Alentejo, Claudino Matos, ha lamentado que la mayoría de razas autóctonas de Portugal están en riesgo de extinción, al tiempo que ha valorado el trabajo de España en la dinamización de su consumo.

En este sentido, el subdirector general de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Arnaldo Cabello Navarro, ha hecho hincapié en que no existe ecosistema "sin razas autóctonas ni razas autóctonas sin ecosistema".

La jornada ha concluido con un análisis de la situación y perspectiva del toro bravo, presentada por el torero y ganadero Juan Antonio Ruiz Román, Espartaco. Al hilo, el presidente de la Fundación Toro de

Lidia, Victorino Martín García, ha definido al toro bravo como "producto estrella" de la ganadería extensiva, ya que el 30 por ciento de la superficie de dehesa está ocupada por ganadería lidia. Así, ha

transmitido su preocupación ante el auge de los movimientos animalistas y sobre el futuro por el que pasa por la diversificación de negocio en torno a la cría y producción del toro bravo.