Más de 50 andaluces reciben medio millón de euros en ayudas para autoconsumo solar tramitadas por EnchufeSolar

Instalación de paneles realizada por EnchufeSolar en una residencia particular.

Instalación de paneles realizada por EnchufeSolar en una residencia particular. - ENCHUFESOLAR

CÓRDOBA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras dos años desde que finalizara el plazo para su solicitud, la Agencia Andaluza de la Energía ha procedido al pago de las ayudas contempladas en el Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético de Andalucía, 'Andalucía es más' y, gracias a ello, un total de 57 solicitudes tramitadas por la ingeniería de soluciones energéticas EnchufeSolar han sido resueltas en los últimos cuatro meses, repartiendo entre todos ellos 424.041 euros para la instalación de paneles solares.

Según ha informado la cordobesa EnchufeSolar en una nota, "los retrasos en el cobro de las subvenciones institucionales que se están produciendo en algunos casos generan múltiples reticencias en muchos ciudadanos y empresas, llegando a convertirse en un freno a la hora de apostar por las energías renovables. Sin embargo, es necesario apuntar que, como en este caso, las ayudas se acaban abonando y suponen un importante desahogo económico a la hora de acometer una instalación".

De hecho según ha señalado el responsable de Expansión y Desarrollo de Negocio de EnchufeSolar, Antonio Gómez, "aunque burocráticamente se esté produciendo un cuello de botella que se traduce en una tediosa espera para los beneficiarios de las ayudas al autoconsumo fotovoltaico, sabemos que éstas llegan y que son un importante acicate a la hora de acometer una instalación".

Por esta razón, desde EnchufeSolar se anima, "tanto a los ciudadanos, como a las empresas, a seguir apostando por las energías renovables, aprovechando todas sus ventajas, tanto a nivel económico, como de cuidado del entorno".

En este sentido, desde la ingeniería cordobesa se ha recalcado que más del 90% de los expedientes de ayuda que han tramitado a lo largo de sus diez años de historia se han resuelto favorablemente.

INCENTIVOS FISCALES

El Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético de Andalucía 'Andalucía es más', financiado con fondos Feder, es solo una de las distintas iniciativas gubernamentales para impulsar la inversión en soluciones de energía renovables más económicas y sostenibles.

Además de éstas, que ya no se encuentran en vigor, existen otras ayudas vigentes en la actualidad, como las Ayudas Next Generation EU, que están financiadas por la Unión Europea (UE) y gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), y las Ayudas del Plan Ecovivienda, financiadas por la Junta de Andalucía y gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía.

Junto con las ayudas directas para el pago de las instalaciones mencionadas anteriormente, existen una serie de bonificaciones fiscales que incentivan el acceso al autoconsumo fotovoltaico, como los descuentos en el IBI y el ICIO o las deducciones en la Declaración de la Renta, que pueden llegar hasta un 60%.

Para que un particular o empresa pueda beneficiarse de estas ayudas, deben ser gestionadas por un ente autorizado por sendas agencias, como EnchufeSolar. No se pueden solicitar ni tramitar directamente de forma particular.

ENCHUFESOLAR

EnchufeSolar ES una compañía cordobesa constituida en 2013, cuyo objetivo es participar como agente activo en la transición hacia un futuro 100% sostenible, a través de un consumo energético más eficiente y limpio. Para ello, la firma desarrolla proyectos de autoconsumo solar, puntos de recarga de vehículos eléctricos y soluciones inteligentes para lograr una mejor eficiencia energética.

La firma es una de las compañías de referencia en el sector industrial, con más de 1.500 proyectos finalizados en empresas de toda España que suponen 35.000 kWp.

EnchufeSolar cuenta con el centro logístico de componentes fotovoltaicos más grande del país, lo que le permite ofrecer un servicio posventa mucho más rápido y eficiente que otras empresas del sector. En la actualidad, ofrece cobertura nacional gracias a sus seis delegaciones en toda España, ubicadas en A Coruña, Castellón, Madrid, Salamanca, Toledo y Valencia. Además, cuenta con dos 'tiendas solares', en Córdoba y Lucena (Córdoba), respectivamente, para dar un servicio más tangible y presencial al sector residencial.

En 2021 funda Helios Energía, comercializadora de energía 100% de origen renovable. En 2022, Helios lanza la 'Cuenta Verde', una de las primeras baterías virtuales del sector, que nace con el objetivo de ayudar a los propietarios de instalaciones de autoconsumo a aprovechar el 100% de sus excedentes y conseguir una factura de electricidad a cero euros.