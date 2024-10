La Media Maratón Ciudad de Jaén reunirá el domingo a más de 670 corredores

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Media Maratón Ciudad de Jaén reunirá el próximo domingo a 672 corredores, a los que se sumarán los 467 que participarán en los 10K en memoria de Paco Manzaneda.

La calle Virgen de la Cabeza acogerá la salida y la meta de la prueba, que su vigésimo octava edición veintiocho ediciones con "importantes novedades", según ha informado este jueves el Ayuntamiento de la capital.

En este sentido, además de recuperar la prueba complementaria de diez kilómetros, se ha apostado por un nuevo circuito de dos vueltas. También habrá medallas para quienes finalicen el recorrido de cada modalidad y fruta, agua, bebidas isotónicas y frutos secos en cuatro puntos de avituallamiento. Junto a ello, se ha optado por recuperar los premios en metálico en la media maratón para incentivar la presencia de los atletas con mejores marcas y rendimiento en esta distancia.

El alcalde, Agustín González, ha afirmado que "el deporte es una auténtica prioridad en la idea que tenemos de ciudad", al tiempo que ha considerado "un auténtico placer comprobar que la capital no solo se está consolidando como sede de grandes eventos deportivos, sino que también es un ejemplo de capacidad organizadora".

"Fruto del gran trabajo que se realiza, tenemos este renacer de una cita deportiva que multiplicará la participación de ediciones anteriores. Unos datos que demuestran que la media de Jaén está más viva que nunca", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Deportes, Ana Núñez, ha asegurado que este año se ha "escuchado más que nunca a los principales protagonistas, los corredores". "Hemos atendido sus demandas y, en la medida de nuestras posibilidades, hemos organizado la mejor carrera posible para que todos ellos se sientan tan orgullosos de esta carrera como lo estamos nosotros", ha apostillado.

Otra novedad de esta edición es que la organización ha invitado a participar a los tres primeros clasificados del año pasado en ambas categorías, comenzando por los dos ganadores: Óscar Aymerich y Josefina Rodríguez.

Algo que ha hecho extensivo a otros atletas destacados de la ciudad y de la provincia, como María del Mar Reyes, ganadora del último Circuito Provincial de Campo a Través, y Carmen Gila, especialista en trail y tercera clasificada en la XX Subida al Pantano del Quiebrajano.

También ha invitado a Francisco Orihuela, ganador de la prueba Cresta del Diablo o del Circuito Provincial de Carreras de Montaña en la categoría para personas con diversidad funcional. o los integrantes del Trailrunners Avanza Jaén, equipo ganador de la última Desértica y de los 101 KM de La Legión de Ronda en 2023 y este año.

PREMIOS

En la media maratón, los tres primeros clasificados de la general masculina y femenina recibirán, además de un trofeo y galletas artesanas, 75, 60 y 40 euros, respectivamente. De la misma manera, obtendrán una invitación para competir con la élite (cajón rojo) en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón del 18 de enero de 2025. Los ganadores en la categoría para personas con discapacidad de la media recibirán igualmente 75 euros, tanto en hombres como en mujeres.

Un trofeo y galletas artesanas recibirán los tres primeros clasificados de las diferentes categorías convocadas: sénior, sub 23, sub 20, Máster A, B, C, D, E, F y G (65 años en adelante el día de la celebración de la prueba) y deportistas con diversidad funcional.

Todos los participantes que logren completar el recorrido tendrán derecho, además, a una reserva de dorsal para la Carrera de San Antón, para que la formalicen y abonen en los plazos que se estipule en el reglamento.

En la prueba de 10 K, por su parte, habrá trofeos y empanadas artesanales para los tres primeros clasificados de la general tanto masculina como femenina (no habrá clasificaciones por categorías). Los tiempos conseguidos, además, servirán para acreditar marca en la próxima San Antón.

La recogida de dorsales tendrá lugar en la planta de deportes de El Corte Inglés el sábado 2 de octubre en horario de 16,00 a 21,00 horas y el mismo día de la carrera, en una carpa ubicada junto a la salida/meta de 7,00 a 9,00 horas.