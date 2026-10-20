Mellado defiende el avance en la estabilización de la plantilla y las audiencias para continuar al frente de RTVA

El director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, interviene en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento ha aprobado este martes la idoneidad del director general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, para su continuidad en el cargo, que ocupa desde 2019. La propuesta ha contado con el apoyo del PP-A y Vox y el voto en contra del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

En su comparecencia ante la comisión recogida por Europa Press, Mellado ha defendido su gestión al frente de la entidad pública poniendo el foco en la estabilización de la plantilla, "de mano de los sindicatos", la convocatoria de oposiciones y las audiencias registradas en televisión y radio.

"La empresa vive un momento dulce en cuanto a audiencias", ha destacado Mellado quien ha puesto el foco en seguir avanzando en el nuevo servicio público digital, la recuperación de Canal Sur 2 y establecer un nuevo contrato-progama y un plan estratégico.

"Tengo que defender la RTVA, hay ocho informes del Consejo Audiovisual inmaculados para Canal Sur, incluso en alguno de ellos decía que se avanzaba en pluralidad", ha remarcado al mismo tiempo que ha defendido de nuevo la gestión por parte del ente público tras la denuncia de presunto acoso sexual contra el exCEO de la productora ADM.

"La RTVA no tuvo conocimiento, a través de su canal, de ninguna denuncia. No podíamos actuar, porque no teníamos conocimiento, en el momento en que tuvimos conocimiento, se pusieron los mecanismos internos y externos para tomar medidas para evitar que eso vuelva a ocurrir, porque es, si se demuestra lo que se ha denunciado, es extremadamente grave", ha subrayado.

Los grupos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, han puesto en cuestión la idoneidad de Mellado poniendo el foco en "la falta de pluralidad de RTVA". "Carece de la independencia necesaria para éticamente dirigir la televisión pública andaluza", ha señalado el parlamentario socialista, Rafael Recio.

En esta línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado "la falta de consenso" en su nombramiento con director general RTVA" y ha asegurado que "existe un déficit de transparencia".

"Es altamente ridículo y vergonzoso para esta institución que se pasara por la comisión de nombramiento y nos hablara de la manipulación informativa de Canal Sur y de su opinión respecto de si va a modificar o no la línea editorial y el sectarismo que le ha caracterizado", ha aseverado el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

En contraposición, el diputado del PP-A, José Ricardo García, ha defendido el papel de Mellado para convertir RTVA en "una televisión que funciona con pluralidad y en la que todo el mundo tiene cabida". En esta línea, el diputado de Vox, Ricardo López, puesto en valor la pluralidad del ente público andaluz en comparación con RTVE.