Mercadona encabeza el Ranking de Empleo, de Andalucía Económica, con 19.598 trabajadores en la región

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ranking de Empleo de Andalucía, realizado por la revista Andalucía Económica, vuelve a estar liderada por la compañía de distribución Mercadona, que da trabajo a 19.958 personas en la región.

Así se ha conocido en la presentación del III Ranking de Empleo de Andalucía, un acto presidido por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y donde también han intervenido el director general de Andalucía Económica, Alfredo Chávarri; regional talent manager de Manpower Group España, Antonio Cardona; el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Esthern, y el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios.

En segundo lugar de este ranking se encuentra otra compañía de distribución, en este caso andaluza, Covirán, que cuenta con

15.121 trabajadores. Le sigue en tercera posición otra empresa de distribución, Grupo Carrefour, que dispone de 11.970 empleados en nuestra región.

En este top ten de empresas empleadores se encuentra en cuarto lugar Ayesa, especializado en servicios de tecnología e ingeniería que tiene una plantilla de 11.311 trabajadores. En quinta posición, está Coxabengoa, de ingeniería y construcción, con 11.000 empleados. En sexta posición se encuentra la sevillana Servinform, de externalización de servicios, con 8.000 personas.

En séptimo lugar, está el Grupo Unicaja Banco, que da trabajo a 7.692 personas. En octavo puesto, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, con 7.143 empleados. En noveno lugar, se encuentra la jienense Macrosad SCA, especializada en servicios sociales y educativos, con una plantilla formada por 6.140 personas.

Y cierra la lista de las diez primeras empresas empleadoras de Andalucía en 2023 el Grupo Cosentino, de producción y distribución de superficies para la arquitectura y diseño, que suma 5.851 trabajadores.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha agradecido a Andalucía Económica la elaboración del Ranking de Empleo, que "Junto a los rankings de las 1.200 mayores empresas y el de empresas más exportadoras, completa un triplete de estudios de consulta ya obligada en el ámbito económico regional", y ha calificado este estudio de "ambicioso y revelador de la composición y estructura de las sociedades empresariales andaluzas", ya que permite observar con detalle aspectos como el peso de la inversión foránea o los sectores que siguen generando más ocupados.

En este sentido, Rocío Blanco ha destacado que analizando el grupo de empresas del ranking con más de un millar de trabajadores, hay una amplia mayoría que ha incrementado su plantilla en el último año, 58 de ellas, que suponen más de la mitad (un 58%), frente a las que redujeron plantilla, que suponen 25%. La consejera ha subrayado que, pese a la creencia extendida de que el capital nacional e internacional es el que aporta el mayor volumen de empleo y que protagoniza los proyectos empresariales de mayor envergadura, hay que "poner en valor al empresariado andaluz, ya que representa el 88% de estas empresas con más de mil trabajadores".

Igualmente, ha hecho referencia los presupuestos recién presentados, destacando el principal objetivo de apoyo a las empresas con 6.000 millones de fondos en 2024.

MESA SOBRE INNOVACIÓN

Previamente a la presentación, se ha celebrado la mesa redonda sobre 'Innovación + Tecnología + Iniciativa Humana', que ha sido moderada por Gloria Lozano, National Sales Leader de Manpower, y ha contado con las intervenciones de Tomás García, director de Gestión de Personas y Mejora Continua de Caja Rural del Sur; José Alberto Calvo, director de Recursos Humanos de Helvetia; María Morales, directora de Recursos Humanos de Elmya; Paula Such, directora de Recursos Humanos de Aertec; José María Bursón, director Servicios Corporativos AND & OR; Elena Salleras, gerente de Selección y Comunicación Interna de Bidafarma, y David Andrés Pérez, director área de Personas de Opplus.