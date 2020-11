Mesa de la concertada saluda el acuerdo con Junta y que "sea posible otra forma de hacer política basada en el diálogo"

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de la Mesa de la Enseñanza Concertada Andaluza --Escuelas Católicas de Andalucía, CECE, ACES, SAFA, FSIE, Feuso, CCOO y UGT-- valoran el acuerdo firmado esta mañana con la Consejería de Educación y Deporte que "garantiza" las mismas ayudas para luchar contra la pandemia a centros públicos y concertados, porque "es posible otra forma de hacer política basada en el diálogo y el reconocimiento a la red concertada", aunque lamentan que "no se haya incluido mención alguna" a un permiso retribuido para el profesorado que tenga que cuidar a los hijos si han de permanecer en cuarentena.

Así, el secretario de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Carlos Ruiz, ha mostrado su satisfacción por la firma de acuerdo, que "viene a demostrar que otra forma de hacer política es posible". "Una política basada en el entendimiento y no en la confrontación; en el diálogo y no en la imposición; en el reconocimiento de la complementariedad de las redes públicas y privadas frente a la presunción falaz de que sólo la titularidad pública garantiza el servicio público".

ECA destaca del acuerdo que es "justo, porque reconoce algo que es una realidad objetiva: la de que esta crisis afecta, de la misma manera, a alumnos y equipos de profesores de toda la red de centros sostenidos con fondos públicos, entre los que se encuentran los concertados". Así, con esta firma se constata que desde el Gobierno andaluz "no se discrimina a unos centros de otros en razón de su titularidad, ni a unas familias de otras por el mero ejercicio de su libertad de elección".

Con este acuerdo, además, ECA ha querido hacer un reconocimiento al "enorme esfuerzo" de la comunidad educativa de todos los centros andaluces, "pero quizás mayor en los centros concertados por el déficit histórico de financiación que arrastran con respecto a los públicos". Por eso, la firma de este documento "es un acto de justicia con titulares, equipos directivos, profesores, familias y alumnos, por hacer posible lo imposible durante los primeros meses de la pandemia, por buscar soluciones, por su generosidad, por la implicación y por su capacidad de adaptación".

Para ECA, la firma de este acuerdo "tiene mucha carga simbólica por rubricarse en este preciso momento en el que, por primera vez en la historia de la democracia, una nueva ley de educación, la Lomloe, se está tramitando sin pedir opinión si quiera de los interesados".

ECA, agradeciendo el esfuerzo que este acuerdo supone, ha pedido al Gobierno andaluz que se atreva a apostar definitivamente "por la libertad de elección de las familias y, por tanto, a la igualdad real entre centros públicos y concertados, que pasa necesariamente por la igualdad de financiación". Por último, ha pedido al Gobierno andaluz que se atreva igualmente a ampliar los derechos, y que eso se traduzca en ayudar a las familias con menos recursos, estén en centros públicos o concertados.

Por su parte, la secretaria general de FSIE Andalucía, Silvia Santos, manifiesta su satisfacción por la respuesta del Gobierno andaluz a la difícil situación provocada por la pandemia en los centros educativos concertados, ya que "se ha proporcionado un muy necesario aumento de plantilla docente y la dotación extraordinaria de la partida económica que cubre los gastos de limpieza y funcionamiento, lo que contribuye a la lucha ingente que está llevando a cabo el personal, docente y no docente de los centros educativos, para mantener protegidos a los alumnos y a toda la comunidad educativa".

A juicio de Santos, queda pendiente el estudio en Mesa de Concertada de un sistema de sustituciones del profesorado de los centros concertados que "permita al mismo disfrutar, en igualdad de condiciones con sus compañeros de los centros públicos, de un permiso retribuido para cuidar a sus hijos si han de permanecer en cuarentena", toda vez que defiende "avanzar en la equiparación salarial y laboral real" de los trabajadores de los centros concertados con los de los centros públicos.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical de

Andalucía (Feuso Andalucía) se insiste en que la mejor vía para

que los centros educativos y sus profesionales se vean menos afectados por la pandemia pasa por reducir las ratios de las aulas y proteger al profesorado de mayor edad y, por consiguiente, más vulnerable al coronavirus.

Al margen de que se emplace a las administraciones a que velen por el correcto cumplimiento de la ley y la normativa dispuesta, así como a patronales y direcciones de los centros a que implanten de una manera más decidida las medidas preventivas, desde

Feuso se reclama que en la concertada se preste especial atención a los docentes con más edad que continúan desempeñando su trabajo, ya que "sufren una clara discriminación respecto a los compañeros de la enseñanza pública, que pueden jubilarse de forma total con 60 años".

Pese al documento, desde esta federación se lamenta "la oportunidad perdida" para hacer una dotación específica para

la etapa de 3-6 años integrada "ni que tampoco se haya incluido mención alguna a un permiso retribuido con su correspondiente sustitución por cuidado de menor o dependiente --como ya sucede en la pública--, así como que tampoco se contemplara ayuda alguna para las escuelas hogar".

UGT Y CCOO SE SUMAN A ESTE SEGUNDO ACUERDO CON LA CONCERTADA

De otro lado, UGT recuerda que no firmó el pasado 31 de agosto el acuerdo de ampliación de plantillas covid porque "no recogía algunas de nuestras reivindicaciones fundamentales, así, se dejaba

fuera a los centros de Educación Especial, a los centros de Infantil, no aportó ninguna partida para limpieza de los centros, no

había horas para los coordinadores Covid". En definitiva, "el aumento de profesorado era mínimo y no llegaba si quiera a suponer 25 horas por centro", expone.

Señala que posteriormente, a través de un Decreto Ley se posibilitó una partida específica para limpieza de los centros, ampliando la partida de 'Otros gastos' y por último, se nos presenta este acuerdo en la Mesa de Concertada "que, aunque no recoge todas las exigencias de FeSP UGT Andalucía, sí mejora ostensiblemente el acuerdo de 31 de agosto", porque recoge "aumento de horas para los centros grandes, que en el acuerdo salían perjudicados respecto a los más pequeños; se tiene en cuenta a los centros de Educación Especial; también se tienen en cuenta, en Infantil, a los centros específicos; se contemplan, aunque casi de forma testimonial, horas para los coordinadores Covid; y supone un aumento de más de 300 profesores respecto al acuerdo de 31 de agosto".

Por su parte, CCOO recuerda también que tampoco suscribió el acuerdo de finales de agosto "por no garantizar la seguridad del profesorado, del alumnado y sus familias en la nueva escolarización presencial, y por ello sin garantías para toda la ciudadanía andaluza, objetivo fundamental para CCOO ante esta pandemia", toda vez que añade que este acuerdo firmado este martes "es un avance sobre la situación anterior y cuya suficiencia seguirá analizando en estos meses".