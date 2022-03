Miembros de Unidas Podemos y Andaluces Levantaos crean equipos para avanzar en su "colaboración" preelectoral

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de organizaciones que conforman las coaliciones Unidas Podemos por Andalucía y Andaluces Levantaos han acordado "crear equipos técnicos para seguir avanzando en el proceso de colaboración" de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para este año 2022 aunque aún sin fecha concreta.

Así se pone de manifiesto en un comunicado difundido este lunes en el que se detalla que han sido representantes de Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Partido Comunista de Andalucía, Verdes Equo Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz quienes "han acordado poner en marcha un proceso programático conjunto, crear equipos técnicos para seguir avanzando en el proceso de colaboración y trabajar por candidaturas con liderazgos sociales fruto del consenso".

Según añade el comunicado, "todos los representantes han estado de acuerdo en que esa 'unidad de acción' o proceso de confluencia debe ser abierto, amplio y democrático, netamente andaluz, para establecer un horizonte de esperanza y una propuesta política ilusionante y de gobierno para la sociedad andaluza".

Del mismo modo, "todas las organizaciones han estado de acuerdo en cerrar la próxima reunión la próxima semana y hacer un llamamiento a otros actores para que se sumen a este espacio de trabajo", según añade el comunicado, que ha venido acompañado de una fotografía de los asistentes a este encuentro entre quienes figuran Pilar Távora, Tasio Oliver (Más País Andalucía), Esperanza Gómez (Más País Andalucía), Mar González (Equo), Toni Valero (IU Andalucía), Nico Sguiglia (Podemos Andalucía), Ernesto Alba (Partido Comunista de Andalucía) y José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

VALERO: "ES EL MOMENTO DE AUNAR ESFUERZOS"

Desde su cuenta de Twitter, el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, se ha hecho de esta reunión, en la que él mismo ha participado, y al respecto de esta colaboración entre formaciones de izquierda ha subrayado que "Andalucía lo está esperando".

"Es el momento de aunar esfuerzos y hacer protagonista a la gente. Ilusión y valentía para poner el Gobierno andaluz al servicio de la mayoría social e impulsar un nuevo país", ha añadido el dirigente de IU antes de concluir con el mensaje "manos a la obra, con alegría y sin descanso".

Entre los asistentes a esta reunión, aparte de los representantes de las citadas formaciones, también han asistido Pilar Távora, que desde Izquierda Andalucista participó de la creación de la marca Adelante Andalucía que concurrió a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 con Teresa Rodríguez como candidata a la Junta, así como el médico Sebastián Martín Recio, representante de la Marea Blanca andaluza, y el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra.

Tanto Sebastián Martín Recio como Francisco Sierra figuraban entre los representantes de la "sociedad civil andaluza" que el pasado mes de enero realizaron un llamamiento público a través de los medios de comunicación y anunciaron iniciativas "en demanda de la unidad de la izquierda andaluza y del andalucismo de izquierdas en las próximas elecciones autonómicas".

Este llamamiento se producía en un contexto en el que en el ámbito de la izquierda del PSOE-A coexisten en la comunidad autónoma una diversidad de marcas políticas agrupadas, fundamentalmente, en torno a coaliciones como Unidas Podemos por Andalucía --que integra como principales actores a IU y Podemos Andalucía--; Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez y que aúna a Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, Defender Andalucía y Anticapitalistas--, y Andaluces Levantaos, de reciente creación y que es el nombre de la confluencia con la que pretenden concurrir a las próximas elecciones autonómicas Más País Andalucía, Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

De la posible confluencia de estas fuerzas de izquierdas en una misma candidatura se ha desmarcado Adelante Andalucía, que precisamente la semana pasada dio a conocer la elección de su portavoz, Teresa Rodríguez, como candidata a la Junta en las próximas elecciones, siendo la tercera vez que encabezará esa responsabilidad desde que en 2015 fuera cabeza de cartel de Podemos Andalucía y en 2018 de la marca Adelante Andalucía.

La propia Teresa Rodríguez quiso dejar claro el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, que desde el ámbito de Adelante Andalucía no iban a "perder ni un minuto más" y no iban a "esperar más para fundar, poner sobre la mesa y para querer una fuerza andalucista en las próximas elecciones, ya sean andaluzas, generales o europeas", y en esa línea ha venido defendiendo tras su elección como candidata su apuesta por "una fuerza política que se autoreferencie aquí", en esta comunidad autónoma, que "tome decisiones aquí, y sus posiciones políticas no dependan de los partidos que tienen sede en Madrid", así como que, "por otro lado, tenga aspiración de tener voz propia de Andalucía en Madrid y Bruselas".