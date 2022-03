Valero dice que reunión de organizaciones progresistas busca que la ciudadanía sea protagonista del cambio en Andalucía

MÁLAGA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) y coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero, ha asegurado que la reunión mantenida entre organizaciones progresistas es "un compromiso" e inicia un proceso para "brindar vías, espacios y canales" para que la ciudadanía "elabore un programa político alternativo" y "pueda ser protagonista del cambio político"; confiando en que en las próximas semanas se sumen no solo personas sino también otras formaciones.

Así lo ha indicado Valero en rueda de prensa en Málaga al ser cuestionado por el encuentro mantenido este pasado lunes entre representantes de organizaciones que conforman las coaliciones Unidas Podemos por Andalucía y Andaluces Levantaos para crear equipos técnicos con el fin de seguir avanzando en el proceso de colaboración de cara a las próximas elecciones autonómicas.

"Creo que desde las organizaciones políticas progresistas hay que escuchar la voz de esa ciudadanía progresista que está demandando canales de participación y ser protagonista de un proceso político que lleve a un cambio en Andalucía", ha dicho el dirigente regional de IU, quien ha indicado que el encuentro de este pasado lunes es "un paso en ese sentido".

Es, ha incidido, "un compromiso de distintas organizaciones progresistas que vemos muy oportuno estar a la altura del momento el brindar esas vías, espacios o canales para que la ciudadanía progresista elabore un programa político alternativo en el que exprese sus esperanzas para una nueva Andalucía".

"Se ha empezado a caminar a un paso y un ritmo que permita que no solo personas individuales también organizaciones políticas puedan seguir sumándose, y de hecho confío en que así se vea expresado en las próximas semanas", ha apuntado Valero.

Cuestionado por Teresa Rodríguez, ha recordado que "se ha postulado como candidata de otra formación y ha expresado su voluntad de ir en solitario; no hablo por ella, solo recuerdo lo que ha anunciado", apuntando que él no ha tenido contacto con ella, "no sé si los mediadores".

Valero ha considerado que los procesos "para que sean lo más participativos posibles, para que sean capaces de ilusionar porque generen confianzas y se den vínculos de pertenencia de personas que no están en ningún partido, pero que estamos llamados a involucrarlas, se tienen que hacer a fuego lento".

"Y es desde ahí desde donde se tejen las confianzas para que personas que no tienen el carné de ningún partido político que ayer estaba en la reunión sean protagonistas de este proceso", ha incidido el dirigente de la coalición de izquierda, insistiendo en que "los tiempos tienen que responder a que garanticen en el proceso que se sume mucha gente que no tiene carné".

Al respecto, ha señalado que el encuentro es "un paso inexcusable e imprescindible para llegar a una buena meta, que sienta unas bases ilusionantes que vaticinan que hay un posible cambio político en Andalucía en este caso desde el ámbito progresista".

Cuestionado sobre los posibles candidatos, ha dicho que en la reunión se pusieron de acuerdo "en hacer un programa con la ciudadanía y en conformar equipos técnicos e ir hacia candidaturas por liderazgo social; también dijimos que nos volveríamos a reunir la semana que viene". "Pasito a pasito llegaremos a culminar este camino en tiempo y forma, no hemos hablado de nada más y no hemos cerrado otra cuestión", ha dicho.

"Es un punto de partida sobre el que, caminando con firmeza, sí podemos extender la mano para que conforme vayamos dando más pasos se nos vaya sumando más gente; ese es el objetivo, no ir deprisa para dejar gente atrás, sino ir al paso y al tiempo para que más gente se pueda sumar", ha reiterado Valero.

En cuanto contactos a nivel nacional sobre esta alianza, ha dicho que "Andalucía recorre su propio camino y las organizaciones que ayer se sentaron lo hacen desde su absoluta autonomía, soberanía y arraigo en Andalucía".

"Entendemos que estamos en un nuevo ciclo político en el que estamos hablando de construir un nuevo país y sobre eso, nuestra experiencia singular en Andalucía tendrá que contribuir a construir ese nuevo país que sabemos que muchos compañeros están desde sus distintos territorios trabajando para ello", ha concluido.