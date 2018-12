Miles de personas se manifiestan en Andalucía contra la violencia hacia las mujeres

Actualizado 25/11/2018 15:39:41 CET

Andalucía ha acogido este domingo 25 de noviembre movilizaciones en todas las capitales de provincia con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las cuales han contado con la asistencia de miles de personas, entre ellas políticos y representantes de instituciones.

En Sevilla, han sido la Plataforma 8 de Marzo y la Plataforma Feminista contra las Violencias Machistas las que han organizado la manifestación en esta ciudad a las 12,00 horas, en la que han estimado una participación de 12.000 personas, según han indicado fuentes de la organización a Europa Press. A ella han acudido, entre otros, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López; la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez; o la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano.

La secretaria general del PSOE de Sevilla ha aseverado que "ya es demasiado tiempo sufriendo esta desigualdad y sufriendo la mayor expresión del machismo, que es la violencia que se ejerce" y, en su opinión, el "único antídoto" contra este problema es "la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".

Así, Verónica Pérez ha asegurado que se necesitan gobiernos comprometidos en la lucha contra la violencia de género que la consideren un política de estado, porque "ese es el principal problema". "A las mujeres nos están matando simplemente por el hecho de ser mujeres, por eso necesitamos gobiernos como el de Pedro Sánchez o como el de Susana Díaz", ha manifestado.

Susana Serrano, por su parte, ha explicado que esta movilización se hace "en recuerdo de todas esas mujeres asesinadas" cuyas muertes demuestran que "todavía queda mucho por hacer". "Estamos con todas las mujeres y hombres que no soportan más la violencia machista contra las mujeres, que quieren una sociedad igualitaria, y aquí estamos todas juntas para gritar alto y claro que no queremos ni una menos", ha manifestado.

La también coordinadora de Podemos Sevilla ha expuesto que en este 2018, este noviembre es un mes especial porque "el auge del fascismo es preocupante", y para defender esta afirmación se ha referido a "lo que se dice en cada mitin de VOX" y a las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

También han estado en la manifestación las candidatas de Adelante Andalucía por Sevilla al Parlamento de Andalucía Maribel Mora, Mari García y Sandra Heredia.

"UN COMPROMISO QUE, CUANDO LA DERECHA GOBIERNA, DA PASOS ATRÁS"

En Almería, por su parte, la manifestación ha comenzado también a mediodía desde la Puerta de Purchena, organizada por Asamblea Feminista 8N de Almería, y en Huelva, el Movimiento Feminista de Huelva ha celebrado la marcha a las 11,30 horas, con salida en la rotonda de los Bomberos, y a la que han asistido, entre otros, el cabeza de lista por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz y portavoz parlamentario, Mario Jiménez.

Jiménez ha subrayado que hay que "seguir luchando y peleando" por erradicar "esta terrible lacra que sigue todavía llevándose la vida de mujeres", así como de sus familias, por lo que ha instado a eliminar "esa concepción machista" debido a la cual, "algunos hombres se creen que son dueños de la vida de sus parejas".

En este punto, ha resaltado las políticas en el pasado del PSOE, que "ha impulsado siempre" las iniciativas que España ha puesto en marcha contra la violencia de género, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y recientemente en Andalucía, con la aprobación de la nueva Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que viene a ampliar la normativa vigente desde 2007.

Así, ha profundizado en este aspecto para criticar que, con "los partidos que representan a la derecha", la sociedad no avanza al mismo ritmo. "Este es un compromiso de toda la sociedad que no puede dar pasos atrás, un compromiso que, cuando la derecha gobierna, da pasos atrás porque no tiene el mismo compromiso", ha recalcado.

Igualmente, ha criticado los "populismos" que "desprecian la necesidad de seguir luchando contra la violencia y contra cualquier manifestación de la desigualdad", para recordar posteriormente que el Parlamento de Andalucía ha aprobado esta Ley de Igualdad con los votos en contra de IU y Podemos, algo que asegura no entender y a lo que ha razonado que "será que no es un tema crucial para estas formaciones".

En Granada, la manifestación ha tenido lugar también a las 12,00 horas desde la Plaza Isabel la Católica al Kiosko de la Música, en el Paseo del Salón, convocada por la Plataforma 25 de noviembre, mientras que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres la ha convocado a mediodía desde los Jardines Adolfo Suárez, donde han estado, entre otros, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, la consejera de Salud, Marina Álvarez, o la de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.

En Málaga, la Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero ha convocado la marcha a las 12,00 horas con salida en la Plaza de la Merced bajo el lema 'Contra la violencias machistas. ¡Implícate!', mientras que en Cádiz, la Plataforma de Asociaciones de Mujeres de Cádiz ha organizado la manifestación a la misma hora desde la plaza de San Juan de Dios, a la que ha asistido la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez.

En Jaén, la marcha ha terminado siendo una concentración y se ha llevado a cabo a las 12,00 horas, convocada por Feministas 8M-Jaén en la calle Bernabé Soriano, con una asistencia aproximada contabilizada por la Policía Nacional de 250 personas.

Los mensajes de las distintas plataformas han ido en la misma línea, exigiendo a los poderes públicos el cumplimiento de sus responsabilidades para luchar contra la violencia machista, así como del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017.