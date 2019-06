El candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén avisa a Cs de que "no puede subastar el gobierno al mejor postor"

Actualizado 13/06/2019 13:45:33 CET

JAÉN, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha considerado que "un partido con una mínima voluntad de regeneración no puede subastar el gobierno de esta ciudad al mejor postor".

Ha insistido en su voluntad de diálogo con Ciudadanos (Cs), que con sus cuatro concejales es llave del gobierno, aunque "el problema es el tiempo", a "dos días" de la constitución del Ayuntamiento y tras haber "perdido tres semanas" sin poder reunirse con sus representantes, pese a haberlo intentado.

Así lo ha indicado este jueves en rueda de prensa para analizar la situación política municipal, en la que se está pendiente de la decisión de la formación naranja de cara a la elección del próximo alcalde. Puede inclinarse por apoyar a la lista más votada, la socialista, con once concejales, o por un acuerdo a tres bandas con el PP (ocho ediles) y Vox (dos). Los 27 miembros de la Corporación los completan los dos de Adelante Jaén.

Millán ha apelado al "cambio necesario y de verdad" expresado en las urnas el 26 de mayo, con casi 20.000 personas, el 37 por ciento de los votos, apoyándolo a través del PSOE frente al "castigo" a la gestión de los 'populares', que pierden cuatro ediles.

A su juicio, todo lo que no sea contribuir a esa renovación "sería traicionar la voluntad de la ciudadanía" y "frustrar el futuro" de la capital. Ha detallado que el pasado martes recibió llamada por parte de un responsable regional de Cs indicando que estaban por contar preferentemente por el PSOE, algo que no se ha materializado aún desde Jaén.

De hecho, ha precisado que este miércoles llamó dos veces a la número uno, María Cantos, sin que haya obtenido respuesta. Al respecto, ha subrayado que "desde el primer momento" han "tendido la mano para ese cambio", en referencia a que la propuesta socialista a Ciudadanos de cara a la gobernabilidad en Jaén pasaba por acordar medidas y propuestas conjuntas para la ciudad y en segundo lugar buscar los perfiles más preparados para desarrollarlas.

"El futuro de Jaén no puede depender de gerencias o puestos municipales, debe reinar el consenso y las primeras medidas deben trabajarse por Jaén, el futuro de Jaén no puede ser un cambio de cromos de una partida que se juegue en Sevilla, Madrid o en otro sitio, nos merecemos un respeto, el futuro no se compra y se vende en un puesto al por mayor, a ver quién da más, porque los jiennenses no nos lo perdonarían nunca", ha recalcado.

El dirigente socialista ha afirmado que Cs "puede estar por el cambio" o decantarse por quienes "han sumido a Jaén en el abandono". Ha señalado, además, que para que PP y Ciudadanos sumen es necesario contar con el voto de Vox, cuya líder, Salud Anguita, fue cabeza de lista de Cs en 2015 y después expulsada de este partido.

Así las cosas, Millán ha confiado en que el próximo sábado haya un cambio en Jaén, si bien ha admitido que el tiempo juega en contra de operarlo con otras fuerzas políticas. "Hemos pasado tres semanas y no ha habido ocasión para reunirse. Casi la situación más ventajosa sería finalizar en que cada fuerza se votara a sí misma y dejara gobernar al PSOE como fuerza más votada", ha comentado no sin agregar que "cada vez esto es más imprevisible".

AUDIO

Por otro lado y a preguntas de los periodistas, se ha referido a un audio difundido a través de redes sociales en el que, según ha comentado, se puede escuchar al número dos de la candidatura de Cs, Francisco Díaz. Asegura a los 'compañeros' que no van 'a renunciar a nada'. '¿Quién da más? Mentalizaros, que vamos a gobernar, que me da igual si gobierno con el PP y tengo las áreas que he pedido. Vamos a dar ejemplo de buen gobierno y de gestión', expone el edil electo.

'Como partido creceríamos porque los vamos a tener en nuestras manos', afirma sobre los ocho ediles 'populares'. A su juicio, gobernando con el PSOE con 'once y maquinaria (...) se venderá que la gestión es suya y dentro de cuatro años nos vamos a la mierda como partido'. Al hilo, señala que hay 'que aguantar el tipo de las críticas iniciales': 'con PP gobernaríamos nosotros todo y la gestión que vería la ciudad sería nuestra'.

Para Millán, "esas formas no son de regeneración" y "degradan la vida pública". "Los ciudadanos y ciudadanas de Jaén merecemos una explicación y que expliquen si primero están los intereses de esta ciudad o los intereses de Ciudadanos como partido", ha comentado no sin pedir también al PP "que se hiciera respetar", ya que "los cargos públicos merecen un respeto".

En todo caso, cuestionado por las posibles discrepancias que puede revelar en el grupo de Cs, ha rechazado la posibilidad de negociar a título individual con concejales. Ha dicho que no pueden hacerlo porque hablan "con las fuerzas políticas" y ha incidido en que harán "lo posible para que la sensatez reine" con el objetivo de dar repuesta a "los problemas muy graves" de Jaén.

Así, aunque ha admitido que ese audio que "deja en mal lugar a Ciudadanos" "desmotiva y desmoviliza" a ellos como representantes políticos y también a la ciudadanía, ha dicho que "no tendríamos inconveniente" en volver a mover la ficha para contactar con Cs siempre con el foco puesto en medidas para mejorar la capital.