Millán (PSOE) ve "demoledor" el informe de la Cámara de Cuentas y promete "orden, luz y taquígrafos" en el Ayuntamiento

Publicado 26/03/2019 15:48:43 CET

JAÉN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha considerado "demoledor" el informe de la Cámara de Cuentas sobre la contratación del Ayuntamiento en 2016 y ha prometido "poner orden, luz y taquígrafos en la gestión" municipal.

"Corrobora lo que hemos denunciado hasta la saciedad: descontrol en la gestión, desorden en la organización, un desorden deliberado que siempre beneficia a los mismos, malas prácticas, enchufismo y oscurantismo", ha afirmado sobre el citado dictamen, en el que se determinan "incumplimientos" que apuntan a que "la gestión de la actividad contractual llevada a cabo por el Ayuntamiento de Jaén no resulta conforme con la normativa que le es de aplicación".

Para Millán, "ya es hora de que el interés general prevalezca sobre el de unos pocos" y que no "sólo ganen los de siempre", mientras que en la ciudad más de 3.000 personas han tenido que emigrar por falta de oportunidades en los últimos años.

"Vamos a poner orden en la contratación pública, en la organización municipal, en los recursos humanos y en el control de la prestación de servicios. No se trata de que los ciudadanos paguen más sino de que se administre mejor, que es algo que vemos que no se ha hecho en todo este tiempo", ha incidido.

El también secretario general del PSOE local ha señalado que el PP ha mantenido una "desorganización interesada" de la gestión municipal. Ha añadido que "no puede ser que este informe apunte a que en un ayuntamiento con 1.400 trabajadores el área de contratación se solvente con cuatro personas, que, dicho sea de paso, no tienen ninguna responsabilidad en lo que aquí está pasando".

Millán ha apuntado que es muy preocupante que "se hayan vulnerado de forma reiterada los procedimientos para escapar del control de legalidad" en nueve de 13 contratos analizados aleatoriamente.

"Observa falta de transparencia en la adjudicación, vulneración de los principios de igualdad, concurrencia y publicidad de los contratos, denuncia el fraccionamiento reiterado de contratos y habla de actuaciones contrarias al principio de economía en los recursos públicos", ha lamentado.

En román paladino, "que el dinero no se controla y se va por la puerta de atrás", según el candidato socialista, quien se ha referido "a los 90 millones de euros que FCC ha cobrado del Ayuntamiento por la recogida de basura y la limpieza viaria sin sujeción a la ley de contratos".

"Cuando no había dinero para expropiar los Cañones, para planes de empleo, para colegios, instalaciones deportivas o arreglar parques como el del Bulevar o la Ciudad de los Niños, Javier Márquez y el PP sí tenían 90 millones para pagar a FCC sin contrato", ha manifestado.

CONCESIÓN DE AUTOBUSES "CASI VITALICIA"

Por otro lado, ha calificado de "bestial" las conclusiones sobre el servicio de transporte público y ha criticado que "el PP ha hecho casi vitalicia la concesión a Castillo de un servicio que se adjudicó en 1961" y que está "blindado" hasta 2036. Así, el dictamen "dice que esa situación se mantiene sin procedimiento que regule la libre concurrencia, la igualdad de trato y no garantiza la eficiencia del servicio público".

En su opinión, a la luz de este documento, se puede afirmar "que se han expoliado los recursos públicos de esta ciudad". "Que Javier Márquez no mire para otro lado, era el alcalde de Jaén en esa época y ha sido parte desde 2011 de un gobierno cuyas prácticas hemos denunciado pública y judicialmente como hemos hecho en el caso Matinsreg, cinco millones de euros en facturas infladas que esperamos que pronto recupere la ciudad de Jaén", ha subrayado.

En este sentido, le ha recomendado que, a la vista de su gestión en el Ayuntamiento, "se centre en su candidatura al Senado" al entender que "no está dispuesto a cambiar la situación". Igualmente, ha advertido que el PSOE estudiará este informe al detalle para depurar responsabilidades, como ya ocurrió con Matinsreg.

MOCIÓN

Ha asegurado que no les "ha temblado el pulso" y no les va a temblar llegado el momento. Al hilo, ha anunciado que al próximo pleno se llevará de nuevo la moción solicitando una comisión de investigación sobre el caso Matinsreg y ello después de que en febrero "no se pudo pronunciar la corporación municipal al completo y fue el voto de calidad del alcalde el que la rechazó".

"Ahora, a la luz de lo que hemos visto en este informe queda más que justificado que el pleno se pronuncie sobre lo que está pasando en el Ayuntamiento y que diga claramente si está a favor del interés general o de seguir mirando para otro lado ante delitos muy graves que se están dilucidando en los tribunales", ha concluido.