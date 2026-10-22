La ministra de Educación sitúa las generales como una elección "entre progreso o retroceso"

La ministra de Educación, Milagros Tolón, en un acto de partido en Baeza (Jaén). - PSOE DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha enmarcado las próximas elecciones generales en un dilema entre "progreso o retroceso", defendiendo que un Gobierno del PSOE continuará trabajando para "ampliar los servicios públicos, subir el salario mínimo o aumentar las pensiones". Durante su participación en un acto de partido en Baeza (Jaén), la responsable estatal ha instado a movilizar el voto progresista "para no retroceder en derechos".

En clave de gestión departamental, Tolón ha destacado que el Ejecutivo central ha destinado 15 millones de euros a la provincia jiennense para formación, habilitando más de 5.000 plazas de Formación Profesional (FP). Asimismo, ha cifrado en 1.000 millones de euros el incremento en la partida destinada a becas en comparación con las etapas de gobierno del Partido Popular, comprometiéndose a seguir defendiendo "una educación pública de calidad". "Este Gobierno del PSOE va a seguir trabajando para parar los recortes, las mentiras y los bulos de la derecha", ha abundado.

En este ámbito, la ministra ha valorado la tramitación del proyecto de ley para la reducción de ratios estudiantiles y de horas lectivas docentes, al tiempo que ha avanzado la intención del Gobierno de impulsar un decreto para rebajar la ratio máxima en el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años) a nivel estatal.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha defendido que Baeza ha recibido "más de 20 millones de euros" procedentes de diversas partidas del Gobierno central, destacando los 13 millones destinados a 1.300 agricultores por el plan de borrascas. Asimismo, ha sumado a este balance los diez millones de los fondos EDIL, los tres millones para la travesía de La Yedra y la recuperación de la actividad en la Academia de la Guardia Civil con la formación de más de 3.000 agentes.

Ante la cita electoral, Latorre ha hecho un llamamiento a la "máxima movilización" y a la concentración del voto progresista en las siglas socialistas. "Si quieren que su voto de izquierda o centroizquierda sirva para algo, hay que concentrarlo en este partido", ha aseverado el dirigente provincial, situando este respaldo como clave para lograr la victoria en la provincia.

En esta misma línea, la secretaria general del PSOE de Baeza, Lola Marín, ha criticado la "falta de medios" en la educación pública andaluza, reivindicando la labor de los docentes y justificando la presencia de la ministra de Educación en el acto como un respaldo al inicio del curso político local ante los próximos comicios generales.