Última hora de la actualidad política, en directo

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Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 22 octubre 2026 8:29
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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han mantenido este miércoles por la tarde una reunión de casi dos horas en las instalaciones de Canal de Isabel II, donde la dirigente autonómica le ha trasladado que Madrid "es y siempre será su casa".

   Se trata de uno de los pocos encuentros con representantes políticos que ha mantenido el presidente argentino en su visita España, tras reunirse en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y participar en el acto de apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, donde colectivos universitarias han organizado una protesta para mostrar su "firme rechazo".

Sigue en directo la actualidad política en España:

Vivas ve "inaceptable" el "incumplimiento" del Gobierno de "sus obligaciones constitucionales": "No está a la altura"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de la falta de "normalidad" en Ceuta por el "manifiesto incumplimiento" de sus "obligaciones constitucionales" a la hora de proteger la integridad territorial de la ciudad autónoma.

EEUU justifica la denegación del visado a Ada Colau advirtiendo de que entrar al país "es un privilegio, no un derecho"

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha justificado este jueves la decisión de denegar el visado a la exalcaldesa de Barcelona y candidata a la Presidencia del Gobierno español por el Frente Amplio, Ada Colau, advirtiendo de que la entrada al país norteamericano "es un privilegio, no un derecho".

Ayuso y Milei abordan el panorama político en una reunión en Canal de casi dos horas: "Madrid siempre será su casa"

   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han mantenido este miércoles por la tarde una reunión de casi dos horas en las instalaciones de Canal de Isabel II, donde la dirigente autonómica le ha trasladado que Madrid "es y siempre será su casa".

Sánchez será entrevistado este jueves en 'La Revuelta' por David Broncano

 
 
    MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
 
   El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, acude este jueves 22 de octubre al programa 'La Revuelta' de TVE, donde será entrevistado por David Broncano.
 

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