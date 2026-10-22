Última hora de la actualidad política, en directo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han mantenido este miércoles por la tarde una reunión de casi dos horas en las instalaciones de Canal de Isabel II, donde la dirigente autonómica le ha trasladado que Madrid "es y siempre será su casa".

Se trata de uno de los pocos encuentros con representantes políticos que ha mantenido el presidente argentino en su visita España, tras reunirse en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y participar en el acto de apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, donde colectivos universitarias han organizado una protesta para mostrar su "firme rechazo".

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